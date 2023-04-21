谷歌寻求澳大利亚放宽规定 为AI数据挖掘提供版权豁免

站长之家（ChinaZ.com）4月21日 消息:日前，谷歌呼吁澳大利亚政府对用于人工智能训练模型的数据提供版权豁免——否则就有落后的风险。

这家搜索巨头在提交的文件中发表了评论表示，应该引入人工智能的数据挖掘豁免。此类豁免将允许那些开发人工智能系统的人合法访问受版权保护的内容，以训练和构建系统。

谷歌引用了Google Translate等应用程序作为一个例子，说明有更多内置灵活性的版权框架有助于这些产品的开发，而澳大利亚目前缺乏这种灵活性。

歌警告称，如果不更新版权法来利用新技术的潜力，澳大利亚的发展可能会受到影响，因为投资和发展AI和机器学习技术正在海外进行。

训练 AI 的版权豁免已成为最近的一个大问题。英国打算放宽版权法，以改善对机器学习数据收集作品的访问，但在2月份又收紧了政策。

随着人工智能技术的不断发展，为数据训练模型提供版权豁免已成为一个重要问题。如何在保护版权的前提下促进创新和经济发展是各国政府和企业不得不面对的问题。谷歌此次呼吁政府提供版权豁免，为人工智能的发展创造良好环境，同时保护版权方利益，展示了技术领域中的紧迫性议题。正确地权衡版权保护和技术发展之间的关系，也是未来技术发展路线的重要考量。

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