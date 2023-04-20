日本政府测试使用ChatGPT更新网站数据

站长之家（ChinaZ.com）4月20日 消息:前不久，OpenAI CEO Sam Altman 会见日本首相岸田文雄，并就在日本测试使用 ChatGPT 一事进行讨论，以解决隐私和版权等关键问题。

据了解，ChatGPT 将帮助日本更新用于填写补贴和公共援助申请的在线手册。据说这涉及数千个网站，每年都需要对这些网站进行监管更改。现在，这项繁琐的任务将交给给 OpenAI 的聊天机器人。

这是日本政府的首次人工智能测试，出于隐私和安全原因，ChatGPT 仅处理公开可用的信息。

此外，OpenAI 还在与欧洲数据保护机构就 GDPR 合规性进行谈判。OpenAI 向日本和欧洲的扩张可能会对这些地区人工智能技术的使用产生重大影响，特别是在隐私和数据保护方面。这些谈判的结果可能会为未来的人工智能发展和监管树立先例。

日本对 ChatGPT 的考虑凸显了该国对人工智能技术日益增长的兴趣，以及人工智能简化政府流程的潜力。

随着 AI 技术的不断进步，政府和公司必须解决有关 AI 的隐私、数据保护和道德使用的问题。OpenAI 向日本和欧洲的扩张，以及与数据保护机构的谈判，反映了对负责任的人工智能开发和监管的日益增长的需求。

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