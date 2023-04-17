苹果 2024 款 iPad Pro 可能采用更薄的混合 OLED 面板技术

站长之家(ChinaZ.com) 4月17日消息:据 The Elec 报道，苹果公司将受益于 LG 公司正在开发的新的 OLED 面板蚀刻技术，该技术将使设备更薄，同时降低生产成本。

据报道，这种新的混合技术将刚性 OLED 玻璃基板与柔性 OLED 薄膜封装（TFE）相结合，使面板比刚性 OLED 面板更薄。该工艺也比柔性 OLED 面板的生产成本低，因为它不需要背光层。

传统的刚性 OLED 面板使用两块玻璃基板，但在混合 OLED 面板中，顶部玻璃基板被 TFE 取代。这使得面板更薄，而剩下的底部玻璃基板被蚀刻得更薄，从 0.5 毫米降低到 0.2 毫米。

由此产生的「超薄玻璃」在被转移到生产线的下一道工序时更容易破碎，因此 LG 正在开发一种同时蚀刻和切割的工艺，以减少风险。

对混合 OLED 技术的提及首次出现在 The Elec 2022 年 8 月的一份报告中，该报告称苹果可能在 2024 年之前在 iPad 中采用这种技术。今天的报告表明，目前 LG 只在其第 8 代 OLED 生产线上应用这项新技术，而其目前的第 6 代 OLED 生产线将继续用于生产明年的 iPad 型号。

根据该报告，三星比 LG 更早开始开发混合技术，并将立即在其第 6 代 OLED 生产线上生产的 OLED iPad 面板上部署该技术。该报告没有提到哪些 iPad 型号将首先受益，但根据显示行业顾问 Ross Young 的说法，苹果公司计划在 2024 年推出其首个采用 OLED 显示屏的 11 英寸 iPad Pro 和 12.9 英寸 iPad Pro 型号。

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