微软投资 OpenAI 每年带来 300 亿美元营收 其中大约一半来自 Azure

站长之家(ChinaZ.com) 4月10日消息:微软已向人工智能初创企业 OpenAI 投资累计 130 亿美元，使 OpenAI 的估值达到近 300 亿美元，这笔投资带来了巨大潜力和不确定性。微软不仅向 OpenAI 直接投入资金，还提供算力和研发支持。

现在很多创业公司和大公司都在竞相将自家产品与 OpenAI 集成，这意味着微软云服务器上运行着大量工作负载。微软自身也在整合 OpenAI 的技术到搜索引擎、营销软件、编码工具、生产力工具套件和云服务中。

富国银行分析师 Michael Turrin 表示，这些投资每年将为微软新增超过 300 亿美元的营收，其中大约一半来自 Azure。这对微软的投资和整体规划意味着今后可以获得更多的营收和市场份额。

OpenAI 是一家人工智能公司，于 2015 年成立，最初是一家非营利组织。然而，在 2019 年，组织结构发生了变化，改为了一家名为 OpenAI LP 的「利润上限」实体，并通过设定投资收益率上限来追求盈利。

微软是 OpenAI 的主要投资者之一，他们的合作可能有助于微软在人工智能领域扭转颓势。OpenAI 的主要产品是大型语言模型，核心是 GPT-4，能够自动撰写流畅文本，被认为是顶级的大型语言模型之一。然而，对 OpenAI 持怀疑态度的人也很多，非营利组织人工智能和数字政策中心甚至呼吁美国联邦贸易委员会阻止 OpenAI 发布新的 GPT-4 商业版。

根据 PitchBook 的数据，OpenAI 今年营收将达到 2 亿美元，比 2022 年增长 150%，2024 年将达到 10 亿美元，这意味着增长 400%。OpenAI 发言人表示，目前还没有上市或被收购的计划。

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