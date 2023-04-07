澳洲地方市长准备就 ChatGPT 内容提起全球首例诽谤诉讼

站长之家(ChinaZ.com) 4月7日消息:回应严密、准确的事实并不是 ChatGPT 的强项。众所周知，OpenAI 创建的大型语言模型会为自己的目的编造信息 —— 完全是为了快速生成流畅的文本或完成任务。但是 ChatGPT 是否对其虚假信息负法律责任？其背后的公司是否需要承担责任？

一位澳大利亚地方市长正在寻找答案，这可能成为有史以来第一个针对人工智能的诽谤诉讼。根据路透社的报道，如果 OpenAI 没有充分解决和纠正 ChatGPT 中出现的关于他的错误信息，赫本郡的地区市长 Brian Hood 准备起诉 OpenAI。

据报道，人工智能错误地将 Hood 称为已被定罪的罪犯，参与了澳大利亚储备银行（RBA）过去的一个真实的贿赂丑闻。2011 年，澳大利亚储备银行的一个子公司 —— 澳大利亚票据印刷公司的高管被认定犯有共谋贿赂外国官员罪。违法行为发生在 1999 年至 2004 年间。多名官员因参与犯罪而被判刑。

然而，Hood 从未被发现在 RBA 丑闻中犯有任何罪行。他从未被指控。事实上，Hood 是将不当行为曝光的爆料者—传说中的英雄，而不是故事中的恶棍。

据报道，他的律师已经向 OpenAI 发出了一份关注通知——这是澳大利亚诽谤诉讼的第一步。OpenAI 有 28 天的时间来回应关注通知，在此之后，Hood 先生将能够根据澳大利亚法律将该公司告上法庭。如果他提出法律索赔，这将是 OpenAI 首次公开面对 ChatGPT 创建的内容的诽谤诉讼。

自 2022 年 11 月推出以来，已有数百万人使用 ChatGPT。它可以使用自然的、类似人类的语言回答问题，它还可以模仿其他写作方式，使用 2021 年的互联网作为其数据库。微软在它身上花费了数十亿美元，它于 2023 年 2 月被添加到必应中。

当人们使用 ChatGPT 时，他们会看到一个免责声明，警告说它生成的内容可能包含「关于人、地点或事实的不准确信息」。

在其关于该工具的公共博客上，OpenAI 说，它的一个局限性是「有时会写出听起来很有道理但不正确或无意义的答案」。

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