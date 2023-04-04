站长之家(ChinaZ.com) 4月4日消息:Display Supply Chain Consultants 首席执行官 Ross Young 表示，苹果将在两年内将 ProMotion 扩展到标准的 iPhone 机型。ProMotion 于 2021 年首次在 iPhone 13 Pro 机型上推出，目前仍为 Pro 机型所独有。

在今天的一条推文中，Young 提供了一份路线图，概述了未来 iPhone 将采用的各种显示相关技术。值得注意的是，路线图显示，低功耗的 LTPO 显示技术将在 2025 年扩展到标准版的 iPhone 上，Ross Young 说，这将在这些设备上实现 ProMotion，允许显示屏在必要时提升到 120Hz 刷新率，以实现更流畅的滚动和视频内容。

ProMotion 还将允许显示器逐渐降低到更节能的刷新率。iPhone 13 Pro 机型可以降低到 10Hz，而 iPhone 14 Pro 机型可以低至 1Hz，从而实现全天候显示，即使设备锁定时，也可以显示锁屏的时钟、小工具、通知和壁纸。

总而言之，路线图表明，所谓的「iPhone 17」和「iPhone 17 Plus」将采用 ProMotion，而且很可能也会采用全天候显示屏。随着时间的推移，苹果通常会将 Pro 版的功能扩展到标准机型，如 OLED 技术，预计今年晚些时候，灵动岛也会扩展到所有四款 iPhone 15 机型。

Young 还概述了苹果何时会在未来的 iPhone 中采用屏下 Face ID 和摄像头。在过去几年中，这位分析师准确地爆料了许多与未来苹果产品有关的显示细节，包括 ProMotion 将出现在 iPhone 13 Pro 和 MacBook Pro 上，第六代 iPad mini 采用更大的 8.3 英寸显示屏等。

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