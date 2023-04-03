微软 Teams 国内版由世纪互联运营 多项新功能陆续开启

站长之家(ChinaZ.com) 4月3日消息:微软官方日前宣布，Microsoft Teams 国内版 (由世纪互联运营) 正式落地，Teams 会议室、Teams 应用商店、Teams 电话等更多功能将会陆续开启。

微软表示，为了更好满足跨国企业、大中型企业、创业团队等对于办公体验的不同需求，由世纪互联运营的 Teams 将作为 Microsoft 365 / Office 365 组件，以不同服务订阅的形式提供给不同行业、不同需求的客户。

定价方面，包含 Teams 和 Office Web 应用的 Microsoft 365 商业基础版售价为 32.68 元/每用户/每月，而额外提供桌面版 Office 应用等高级功能的商业标准版则为 81.70 元/每用户/每月。

Microsoft Teams 是一款可以替代 Skype 的产品，于 2016 年推出，用户可以进行实时信息沟通和文件分享。微软在年初公布了该产品的月活用户数为 2.8 亿人，推出了国区服务后，这一数字可能会再次创下新高。

另外，此前微软宣布，新版本 Teams 将成为下一代 AI 体验的基础，包括之前宣布的那些体验，例如智能回顾和 Copilot for Microsoft Teams。微软将使用 AI 来简化协作工作。

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