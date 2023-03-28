微软重新设计的 Teams 速度更快 加入 AI 功能

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日消息:微软发布博客文章宣布，它正开始向参加预览计划的商业客户推出速度更快的新版 Windows 版 Teams 应用。该软件将在今年晚些时候向所有客户提供，微软还承诺为 Mac 和网络版提供新版本的 Teams。
自 2017 年首次亮相以来，Teams 已成为微软 365 的瑰宝，该软件是基于订阅的生产力软件组合，以前被称为 Office 365。微软公司急于推出 Teams，以便在疫情期间通过视频通话和文字聊天保持员工的联系。微软首席执行官 Satya Nadella 在 1 月份说，每月有超过 2.8 亿人使用 Teams，尽管许多员工已经恢复了通勤办公。
微软正在对 Teams 进行大幅改进，使其更快、更容易使用。在周一发表的一篇博文中，该公司表示，Teams 用户可以期待重新设计的应用程序，其速度比目前的版本快两倍，启动程序和加入视频通话等任务所需的时间只有一半。新应用还提供了更平滑的滚动，使用的内存减少了 50%。另外，该公司重新设计了界面，减少了管理通知、搜索信息和组织渠道等工作的点击次数。
新的 Teams 将支持人工智能功能，从微软今年早些时候宣布的智能回顾和 Copilot 开始，未来还会有更多的功能。该公司说：「我们将使用人工智能，通过让你了解你参加会议或聊天之前发生的事情，并在讨论的过程中回答你的问题，来减少一起工作的工作量。我们只是刚刚开始看到人工智能在团队中的潜力，未来我们会有更多的应用。」
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