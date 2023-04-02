站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:日前，抖音电商宣布正式推出无忧服务，通过质检、供应链云仓与官方保障的一体化服务，帮助商家与作者提升商品品控、履约与售后保障服务能力。

据悉，在官方检测方面，抖音电商官方充当“把关人”角色，筛选商家商品，建立入仓、出库、客退三大质检环节，对无忧商品进行外包装、标签标识、保质期等基础检验，并针对高风险商品随机抽样送交第三方专业机构进行理化指标检测，保障入选商品是优质好货。

供应链云仓方面，无忧服务采取官方云仓发货+官方合作快递的方式，直接管理物流运营，严控商品在仓存储、运输、末端配送等环节的操作质量。支持商家就近选择仓库，且订单覆盖全国，保障现货24小时揽收，提高到货速度;同时通过单仓超过30万件的日发货峰值及过百万件的商品存储能力，保障发货、存储无忧。

为提高商品在作者侧曝光率，让更多作者能够选带“无忧商品”，无忧服务为商家提供了额外流量频道「无忧带」，无忧服务商品和商家自履约商品将在精选联盟选品广场获得「无忧带」加持。另外，在用户的消费过程中，针对无忧服务覆盖的商品，商品详情页也配备专属标识，通过“无忧服务”官方标签降低用户决策顾虑，提高购买信任感。

参与无忧服务后，商家在作者侧的选品页面的展示位置会更靠前，会大大提升与头部作者的合作机会。官方表示，抖音电商无忧服务的推出，将通过优质的商品质检、供应链云仓、售后保障服务，解决作者选品难、商家撮合难、用户体验提升难的痛点，实现作者无忧带、用户放心买、商家经营提效的多边价值收益。

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