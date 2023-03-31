近一年，用户在抖音观看餐饮内容1.3万亿次 点赞220亿次

站长之家（ChinaZ.com）3月31日 消息:巨量引擎城市研究院发布《2023抖音生活服务餐饮专题报告》，从餐饮用户、餐饮商家、餐饮创作者三大方面，分享抖音生活服务业务在餐饮赛道的趋势。

数据显示，2022年1月-2023年2月，抖音平台餐饮相关内容呈现周期性攀升，从春季开始增长，夏季平稳，秋冬季稍有回落。餐饮内容视频量2023年2月同比增长38%。

报告显示，餐饮内容的丰富为喜爱餐饮的用户提供了内容消费的基础，近一年，抖音平台餐饮兴趣用户数量稳定攀升，2022年，超4100万人在抖音发布打卡餐饮美食视频，今年2月餐饮兴趣用户数同比增长15%。

用户在抖音观看餐饮内容1.3万亿+次，点赞220亿+次，从而主动进行搜索种草，搜索餐饮内容11亿+次，餐饮打卡次数3.2亿+次，进而产生打卡及加购，在抖音养成“观看-种草-拔草”的习惯。

餐饮各品类订单差异明显，快餐小吃、饮品为高渗透品类。用户对不同品类的偏好为餐饮商家带来机会与潜力，不同餐饮品类订单量呈现显著差异，我们对不同餐饮品类的内容声量、订单量及订单量增速进行分析，快餐小吃、饮品、西餐、面包甜点品类的内容声量及订单基数大，增速放缓，为高渗透品类。生鲜果预虽订单基数小，但呈现高增速上张，为机会品类。

另外，餐饮创作者数量稳步攀升，持续创作优质美食内容。2022年，抖音平台超8200万条美食视频由餐饮创作者输出，美食探店/打卡的模式受到侧作者欢迎2023年2月美食创作者发布视频量同比增速达20%。

（举报）