美国警方使用面部识别公司Clearview AI进行近100万次搜索

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:面部识别公司Clearview AI透露，美国警方已经使用其技术进行了近一百万次搜索。

Clearview AI 的技术允许执法部门上传嫌疑人的面部照片，并在其收集的数十亿张图像的数据库中找到匹配对象。

Clearview AI 首席执行官 Hoan Ton-That 在接受 BBC 采访时透露，该公司已经从 Facebook 等平台上抓取了300亿张图片。而这些图像是未经用户许可拍摄的。

该公司因侵犯隐私而在欧洲和澳大利亚多次被罚款数百万美元，但美国警方仍在使用其强大的软件。

虽然警方使用面部识别技术通常被宣传为仅用于严重或暴力犯罪，但迈阿密警方向 BBC 证实，他们使用 Clearview AI 的软件来应对各种类型的犯罪。

迈阿密警察局助理局长 Armando Aguilar 称，他的团队每年使用 Clearview AI 的系统大约450次，它帮助破获了几起谋杀案。

然而，也有有许多记录在案的警方使用面部识别认错错误身份的案例。

警方使用面部识别缺乏透明度意味着它导致的错误逮捕的真实数字可能要高得多。

民权活动家希望使用 Clearview AI 的警察公开说明何时使用它，并在法庭上公开测试其准确性。他们希望系统受到独立专家的审查。警方使用面部识别技术是一个有争议的问题。虽然它可能有助于解决犯罪问题，但它也会对公民自由和隐私构成威胁。

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