美团外卖“繁盛计划”复苏专项 投入30亿元补贴支持新商户

站长之家（ChinaZ.com）3月28日 消息:2022年3月，美团外卖宣布面向餐饮商户推出“繁盛计划”。今日，美团公布数据称，过去一年来，对受疫情影响的困难商户发放帮扶资金近1.6亿元，累计77万商户受益:配合各地完成了80项消费券，发放活动金额达8亿元:在全国召开103场商户恳谈会，听取商户需求，提升商户服务:优化营销秩序帮助商户提升效率。
同时，为了帮更多商户开好店、卖好品、积累客助力万店餐饮品牌今年数量翻倍，美团推出“繁盛计划”复苏专项:
扩展服务区功能:美团将全国140万个地标进行类聚，形成 了覆盖全国近3000个县市的1.5万个“服务区”提供履约和商户服务，帮助商户开拓新店型和品牌规模化发展。
新店成长计划:投入30亿元补贴支持新商户发展。推出 “商户上线绿色通道”，提供7天流量权益和三个月配送及营销补贴，以及30天线上线下的陪伴与督促，为新店成长、首店经济保驾护航。
老字号数字化服务包:为全国老字号免费提供数字化服务包 涵盖线上运营指导、品牌标识认证、子品牌孵化、餐饮零售化服务、会员体系规划等系列数字化升级内容
外卖管家服务:为5万中小商户免费提供“一对一”外卖 管家服务，涵盖经营诊断、店铺装修、餐品设计、活动策划、推广营销、运营优化等六项内容。
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