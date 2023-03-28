海外AI创业公司融资动态 | 谷歌前员工开发可定制AI聊天机器人融资1.5亿美元

当下，AI领域的创业公司受到资金热捧，站长之家为大家带来了最近海外AI创业公司融资动态情况，帮助大家了解AI公司融资以及收购相关情况。
初创公司:Character.AI
位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的 Character.AI 提供完全可定制和个性化的 AI 聊天机器人。它由前 Google LaMDA 开发人员 Noam Shazeer 和 Daniel De Freitas 创立。
Character 已经开发了数百万个 AI 角色供人们连接和使用。这家初创公司表示，自去年9月推出其平台以来，每月网站访问量接近1亿次。用户创造了超过270万个字符。
领投方:Andreessen Horowitz
著名投资者:前 GitHub 首席执行官 Nat Friedman、Mixer Labs 联合创始人 Elad Gil
其他投资方:SV Angel、A Capital
资金计划:资金将用于 Character.AI 扩展其计算能力，以构建“具有高级推理和更高准确性的更复杂模型”。该初创公司还希望扩大其工程团队。
初创公司:Rain
总部位于洛杉矶的初创公司，让雇主在完成轮班后立即向工人支付工资。它对雇主免费，但工人需要付费才能使用这些资金。
最新融资:1.16亿美元（6600万美元股权，5000万美元债务），A 轮
主要投资者:QED Investors 和 Invus Opportunities
其他投资者:Dreamers VC，由演员威尔·史密斯、WndrCo、Tribe Capital 创立。Sound Point Capital Management LP 安排的债务融资
资金计划:资金将用于通过投资技术和基础设施、员工和雇主体验以及营销来支持在美国的持续扩张。
初创公司:1X
挪威人形机器人制造商，能够进行流畅、类人的动作和行为（前身为 Halodi Robotics）
最新融资:2350万美元，A2轮
领投方:OpenAI Startup Fund
其他投资者:Tiger Global、Sandwater、Alliance Ventures、Skagerak Capital等
资金计划:资金将用于推进其名为 NEO 的机器人的开发，以及在挪威和北美扩大机器人 EVE 的商业生产。
初创公司:Coactive AI
总部位于加利福尼亚州圣何塞的视觉内容标签和分析公司
最新融资:1400万美元，联合种子轮和 A 轮融资
领投方:Andreessen Horowitz、Bessemer Venture Partners
其他投资者:SV Angel、AME Cloud Ventures、Cloud All Star Fund、Next Play Capital、Exceptional Capital、ImageNet 发明人李飞飞、前 Pinterest 首席科学家、Jure Leskovec
资金计划:Coactive 将使用这些资金扩大其业务范围和发展力度。
初创公司:IPRally
IPRally 总部位于芬兰赫尔辛基，提供人工智能驱动的知识产权搜索工具。
IPRally 的平台允许知识产权和研发专业人员查找、分析和分类专利信息。其图形神经网络能够对全球专利数据进行技术和语义理解，从而为搜索提供动力。
最新融资:1070万美元，A 轮
领投方:Endeit Capital
其他投资者:Join Capital、Spintop Ventures 和 Icebreaker
资金计划:IPRally 将把资金用于产品开发和扩大公司规模。
初创公司:Ever.green
西雅图初创公司开发了可再生能源证书和清洁能源税收抵免市场
最新资金:610万美元，种子轮
领投方:Designer Fund 和 PSL Ventures
其他投资者:Baker Tilly、Fin Capital、City Light Capital 和 Climate Capital
资金计划:扩大团队并进一步发展平台
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