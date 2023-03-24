CNNIC报告：我国短视频用户规模达10.12亿

站长之家（ChinaZ.com）3月24日 消息:今日下午，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第51次《中国互联网络发展状况统计报告》。
报告显示，截至2022年12月，我国网民规模为10.67亿，同比增加3.4%，互联网普及率达75.6%。其中，城镇网民规模为7.59亿，农村网民规模为3.08亿，50岁及以上网民群体占比提升至30.8%;全年移动互联网接入流量达2618亿 GB。
截至2022年12月，我国网民使用手机上网的比例达99.8%;使用台式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑上网的比例分别为34.2%、32.8%、25.9%和28.5%。我国网民的人均每周上网时长为26.7个小时，较2021年12月下降1.8个小时。
此外，报告还显示，截至2022年12月，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.83亿户，较2021年12月净增4062万户。其中，5G移动电话用户达5.61亿户，占移动电话用户的33.3%，较2021年12月提高11.7个百分点。
截至2022年12月，我国网络视频（含短视频）用户规模达10.31亿，较2021年12月增长5586万，占网民整体的96.5%;其中，短视频用户规模达10.12亿，较2021年12月增长7770万，占网民整体的94.8%。
（举报）