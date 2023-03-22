2022年全球可再生能源增长达到创纪录的 9.6%

站长之家(ChinaZ.com) 3月22日 消息:根据国际可再生能源署 （IRENA） 的数据， 到2022年底，全球可再生能源发电容量达到3，372千兆瓦 (GW)，使可再生能源存量增加295GW，也就是增长9.6% 。可再生能源占去年新增发电量的83%。

根据 IRENA 今天发布的2023年可再生能源容量统计数据显示，尽管全球存在不确定性，但可再生能源继续以创纪录的水平增长，证实了化石燃料的下降趋势。虽然许多国家在2022年增加了可再生能源产能，但可再生能源的显着增长集中在亚洲、美国和欧洲。

IRENA 报告称，2022年几乎一半的新增产能都在亚洲，到2022年可再生能源总容量为1.63太瓦 （TW）。中国是最大的贡献者，为亚洲的新增产能增加了141GW。

欧洲和北美的可再生能源分别增长了57.3GW 和29.1GW。非洲增加了2.7GW，略高于2021年。大洋洲继续保持两位数的增长，增加了5.2GW，南美洲的容量增加了18.2GW。中东地区的可再生能源增幅创历史新高，2022年新增装机容量3.2GW，增幅为12.8%。

虽然水力发电占全球可再生能源发电总量的最大份额，达到1250GW，但太阳能和风能继续在新的发电能力中占主导地位。2022年，这两种技术合计贡献了所有新增可再生能源产能的90%。太阳能增长22% （191GW），其次是风能，发电量增长9% (75GW)。

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