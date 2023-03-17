巨量千川商品卡推广全面上线 免佣金，稳定引流

巨量千川推出了一款新的商品卡推广产品，能够支持将商品投放至抖音商城，帮助商家提升推广效率和拓展商城流量。

商家可以利用这一工具抢占免佣政策的先机，借助广告投放实现商品卡流量加速，从而提高商城经营效率和投入产出比，实现对货品和店铺稳定引流。

商家只需上传商品方图或者拉取抖音小店商品头图，并编写标题，即可进行投放，让所投放产品的商品卡出现在抖音商城的“猜你喜欢”和搜索结果等流量位，实现商城全量流量覆盖。

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