巨量千川商品卡推广全面上线 免佣金，稳定引流

巨量千川推出了一款新的商品卡推广产品，能够支持将商品投放至抖音商城，帮助商家提升推广效率和拓展商城流量。
商家可以利用这一工具抢占免佣政策的先机，借助广告投放实现商品卡流量加速，从而提高商城经营效率和投入产出比，实现对货品和店铺稳定引流。
商家只需上传商品方图或者拉取抖音小店商品头图，并编写标题，即可进行投放，让所投放产品的商品卡出现在抖音商城的“猜你喜欢”和搜索结果等流量位，实现商城全量流量覆盖。
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「她经济」崛起，抖音电商消费需求不断攀升，为帮助品牌把握节点营销实现生意增长，「巨量千川 38 好物节」于 3 月 1 日- 3 月 8 日，启动行业及达人会场，上线多种活动玩法及红包奖励。聚焦美妆、服饰、母婴宠物、日化四大赛道，更奉上行业爆单玩法，各位商家速来领取！服饰行业爆单玩法美妆行业爆单玩法日化母婴行业爆单玩法巨量千川 38 好物节报名已开启，行业和达人两大会场最 高可得超 4 万元消返红包奖励。
抖音电商商品卡政策发布会重磅推出商品卡订单免佣及一系列高价值权益新规，全面助力商家获取生意新增量。那么什么是商品卡?如何能获得免佣资格等等下文将对这些问题作出详细的解释。进阶运营的重要手段还有采取频道/活动提报，联动达人带货以及广告投放等实现商品卡流量加速，带动商品卡订单流量持续增长。
今天京东百亿补贴全面上线，用户只需打开京东APP，在首页显著位置即可看到京东百亿补贴频道。该活动将长期在线，天天低价。京东方面表示，京东百亿补贴作为史上最大力度的促消费优惠活动，将携手品牌商家，以最真诚的补贴满足消费需求，促进消费。
在经过了一段时间测试之后，京东百亿补贴终于要来了。京东官方正式宣布，京东百亿补贴将于3月6日晚8点全面上线。需要注意的是，官方给出的注意事项中有标红条款：用户曾经存在、出现或经京东合理怀疑存在违背诚实信用原则的行为，用户将可能面临取消参与活动资格、部分商品无法购买、无法获取/使用优惠权益、仅可获取/使用部分优惠权益的情况，必要时将追究用户
今日，京东百亿补贴正式全面上线，用户只需打开京东APP，在首页显著位置即可看到京东百亿补贴频道，活动将长期在线。京东百亿补贴是京东联合海量品牌、商家直接对商品进行真金白银的补贴，以商品直接降价的方式带来最具性比价的商品。京东百亿补贴还将以最健康的生态向品牌、商家开放，帮助它们提升销售。
京东百亿补贴”将于3月6日0时全面上线京东App，较原计划提前了20小时。已经有网友发现京东App主页的中间部位出现了百亿补贴”入口，点进去可以看到已补xx元”。值得注意的是，此次京东百亿补贴不仅有最高补贴超千元的iPhone手机，戴森吹风机等爆款尖货，更有如临安冬笋、山东小南瓜、新疆红枣等海量农特产品。
1、提升短视频观感质量最有效的方法是重视摄影师，摄影解决的是画面问题，传统的影视行业已经培养了大量的优秀摄影师，他们不需要懂抖音不需要懂千川，只需要让他们解决画面问题配合千川编导即可。2、千川编导岗位的市场人才密度极低，要么是只懂黑五类产品的半路出家野路子，要么是只会奇淫巧技+搞擦边+噱头标题党的信息流转型从业者，成熟的千川编导招聘成本�
京东百亿补贴全面上线京东百亿补贴将正式全面上线，用户只需打开京东APP，在首页显著位置即可看到京东百亿补贴频道，活动将长期在线。据介绍，京东百亿补贴是京东联合海量品牌、商家直接对商品进行真金白银的补贴，以商品直接降价的方式带来最具性比价的商品。届时，消费者无需领券等复杂操作，即可直接抢购。值得一提的是，京东百亿补贴还可享受全场包邮、专属客服、放心退换等服务，全程保障大家的消费体验。抖音打击直播诈骗黑产抖音发布关于打击「直播诈骗黑产」的公告称，坚决打击发布和传播不实信息的行为，近期，平台关注到有极个?
3 月 6 日，京东百亿补贴正式上线，这也意味着京东 2023 年“低价”好物盛宴的开启。活动期间，大家耳熟能详的家电家居爆款好物依次与大家见面，为用户带来“低至冰点”的超值优惠，如果你正在新房装修或者是老房准备改造换新，不妨趁着京东百亿补贴期间入手超值好物，具体来看，用户只需打开京东APP，首页即可看到百亿补贴窗口，或者在搜索栏中输入“百亿补贴”也可一键直达活动会场。戴森HD15 吹风机随着经济水平的提高，人们愈发注重生活品质。技术发展也让更多家电好物走入千家万户，为人们的幸福生活添砖加瓦。戴森HD15 新一代吹风机
期待已久的京东“百亿补贴”终于来了！海量大 牌、超低价格，跃跃欲试的心快要捂不住了。如何进入京东百亿补贴，有两种方法可供选择。一，打开京东APP，从首页直接进入百亿补贴频道，海量超值爆款，可以随意加购；二，京东APP搜索“百亿补贴”，可一键跳转，各大品类超值商品已准备就绪，京东官方补贴，全场包邮。面对琳琅满目的商品，超值的家电产品总会令人心动。新家电让家有新气象。有哪些家电值得在京东百亿补贴入手，可以一起来看看。戴森吹风机HD15头发毛躁再加上春风的洗礼，影响形象也影响心情。备受用户喜爱的戴森HD15 吹风机，
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。