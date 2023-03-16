文心一言内测资格如何申请 文心一言邀请码申请入口

百度今天宣布了文心一言的邀请测试计划。百度的创始人、董事长兼首席执行官李彦宏和百度首席技术官王海峰参加了发布会，并演示了文心一言在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解以及多模态生成五个场景下的综合能力。

据了解，从3月16日起，第一批用户将可以通过邀请测试码，在文心一言官网上体验产品;接下来，更多用户将逐步开放申请。此外，百度智能云即将面向企业客户开放文心一言API接口调用服务。自3月16日起，用户可以搜索“百度智能云”进入官网，预约加入文心一言云服务测试。

从现场展示来看，文心一言在某种程度上具有了对人类意图的理解能力，回答的准确性、逻辑性和流畅性都逐渐接近人类水平。但是，李彦宏也多次强调，这类大型语言模型仍然需要进一步改进和完善。未来，文心一言还将不断发展，进步空间很大。

那么，如何申请文心一言内测资格呢?用户们可以进入下方官方网址，点击申请公测按钮申请体验“AI创作”功能，通常会在当日内完成申请。

文心一言邀请码申请入口（点此进入）

百度方面曾表示，在ChatGPT背后的自然语言处理大模型等技术目前其也已掌握，并且其还在人工智能四层架构中进行了全栈布局，包括底层的芯片、深度学习框架、大模型以及最上层的搜索等应用，在其中模型层就有文心一言。

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