京东2022年全年净收入破万亿元 PLUS会员达3400万

站长之家（ChinaZ.com）3月10日 消息:昨日晚间，京东集团发布了其截至2022年12月31日止三个月及全年的未经审计财务业绩及截至2022年12月31日止年度股息。

财报显示，2022年第四季度京东净收入为2，954亿元，同比增长7.1%。2022年第四季度净服务收入为578亿元，同比增长40.3%。2022年第四季度归属于普通股股东的净利润为30亿元人民币（约4亿美元），2021年同期为净亏损52亿元人民币。

2022年第四季度经营利润为48亿元人民币（约7亿美元），2021年同期为净亏损4亿元人民币。2022年第四季度非美国通用会计准则下(Non-GAAP)经营利润为73亿元人民币(约11亿美元)，2021年同期为28亿元人民币。

2022年全年，京东净收入为10，462亿元，同比增长9.9%。2022年全年净服务收入为1，812亿元，同比增长33.3%。2022年全年归属于普通股股东的净利润为104亿元人民币（约15亿美元），2021年全年为净亏损36亿元人民币。

2022年全年经营利润为197亿元人民币（约29亿美元），2021年全年为41亿元人民币。2022年全年非美国通用会计准则下(Non-GAAP)经营利润为276亿元人民币(约40亿美元)，2021年全年为134亿元人民币。2022年全年京东零售不含未分配项目的经营利润率为3.7%，2021年全年为3.1%。

2022年，京东集团的用户继续保持高质量增长，日均活跃用户数同比双位数增长，零售用户购物频次和用户平均贡献收入（ARPU）继续保持增长势头。其中，京东PLUS会员在籍会员数量截至四季度末达3400万，保持高速增长态势。京东体系的员工数从2020年初的26万增长到2022年底的超过55万，新增了29万员工，创造大量就业岗位，尽全力支持稳就业。

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