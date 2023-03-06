苹果 iPhone 15 Pro 正面玻璃面板曝光：超窄边框 全系登岛

站长之家(ChinaZ.com) 3月6日消息:苹果 iPhone15 系列的前玻璃面板已经在 Bilibili 和抖音上的视频中曝光，尽管这些设备预计还有大约六个月的时间才会正式发布。这些视频被 ShrimpApplePro 和 Unknownz21转发到 Twitter 上。

与之前的传闻一致，这些视频似乎证实了 iPhone15Pro 和 iPhone15Pro Max 的显示屏周围的边框将比上一代更薄，但标准版的 iPhone15和 iPhone15Plus 的边框似乎没有明显的变化。所有四款 iPhone15的边框预计也会在边缘略微弯曲，类似于 iPhone11 系列。

这些视频似乎还证实了灵动岛将扩大到所有四款 iPhone15机型，标志着苹果高端 iPhone 上的刘海的结束。灵动岛目前只限于 iPhone14Pro 机型。ShrimpApplePro 表示，他们可以从消息来源处确认，这些曝光的前玻璃面板是 iPhone15系列的真实部件。

由于显示屏周围的边框更薄，iPhone15Pro 版机型可能会有与 Apple Watch Series7 和 Series8 类似的外观。有传言称，Pro 机型还将采用钛合金框架，而不是不锈钢，并采用固态音量、静音和电源按钮，按下时不会有物理移动。

预计苹果公司将像往常一样在 9 月宣布其下一代 iPhone 系列。

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