英飞凌宣布拟8.3亿美元收购加拿大氮化镓系统公司

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日消息:德国芯片制造商英飞凌与加拿大氮化镓系统公司（GaN Systems）宣布，双方已签署最终协议，英飞凌将以8.3亿美元全现金收购氮化镓系统公司，收购资金来自现有的流动资金，交易还需监管部门的批准。氮化镓系统公司开发以氮化镓为基础的功率元件。

据介绍，氮化镓是一种宽禁带材料，功率密度更大、效率更高而尺寸更小，尤其是在高频开关应用中能够发挥重要作用。凭借低能耗和小型化的优势，氮化镓器件的适用范围极广。氮化镓系统公司成立于2008年，总部位于加拿大渥太华，有200多名员工，也向英飞凌的竞争对手供应氮化镓功率器件。

英飞凌科技首席执行官 Jochen Hanebeck 表示：「氮化镓技术为打造更加低碳节能的解决方案扫清了障碍，有助于推动低碳化进程。氮化镓技术在移动充电、数据中心电源、家用太阳能逆变器和电动汽车车载充电器等领域的应用正处于关键拐点，将推动市场的蓬勃发展。对氮化镓系统公司的收购，再加上英飞凌自身强大的研发资源、对应用的深刻理解以及成熟的客户项目规划，将显著推进公司的氮化镓技术路线图。根据公司的战略，此次收购将进一步增强英飞凌在功率系统领域的领导地位。英飞凌同时拥有硅、碳化硅和氮化镓三种主要的功率半导体技术。」

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