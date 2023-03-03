马斯克：人工智能让我压力山大

站长之家（ChinaZ.com）3月3日 消息:虽然马斯克经常因证券监管机构和公路安全部门的监管问题发生冲突，但这位特斯拉和 Twitter 负责人现在却表示，政府现在应该监管一个领域:人工智能。

日前，马斯克在向特斯拉投资者介绍公司计划的演讲中说道“人工智能让我压力山大。”

但当一位分析师问及人工智能是否可以帮助特斯拉制造汽车时，马斯克的态度并不那么乐观。“我认为人工智能不会很快帮助我们制造汽车，”他说。“到那时，我们任何人的工作都没有意义。”

本周早些时候，有报道称，马斯克似乎正在招募一个人工智能技术专家团队来构建一个AI产品，以对抗 OpenAI 基于文本的 ChatGPT。

马斯克去年12月在推特上表示，ChatGPT 是 OpenAI 开发的基于文本的聊天机器人，可以根据命令写散文、诗歌甚至计算机代码，“我们离危险的强大人工智能不远了。” 周三，他向特斯拉分析师强调了这些担忧。

马斯克表示“我有点担心人工智能的问题，我们需要某种监管机构或监督人工智能发展的机构，确保它的运作符合公众利益。这是一项非常危险的技术。我担心自己可能已经做了一些事情来加速它。”

特斯拉让汽车安全自动驾驶的努力是“明显有用的”人工智能。“特斯拉在人工智能方面做得很好，”他说。马斯克停顿了一下，然后叹了口气。“这个让压力山大。我不知道该说些什么。”

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