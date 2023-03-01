Canalys：2022 年 Q4 全球 TWS 耳机出货量下降 23% 至 7900 万部

站长之家(ChinaZ.com) 3月1日消息:据 Canalys 最新数据显示，2022年第四季度全球个人智能音频设备出货量下降了26%，降至1.1亿部。所有品类的出货量都面临不同程度的下滑趋势，其中一直支撑市场的 TWS 品类遭遇了23% 的下降，出货量降至7900万部。

Canalys 指出，TWS 前五大厂商除了 OPPO 以外，均遭遇了不同幅度的跌幅。尽管苹果的出货量出现了30% 的下滑，但这主要是由去年第四季度延后发布耳机新品导致的过大出货量基数所致。今年，苹果凭借 AirPods Pro 二代的强劲表现保持了市场份额领先地位。

三星（包括哈曼子公司）依旧排名第二，但其出货量下降了24%。尽管在上个季度推出了全新的 Galaxy Buds2Pro，但其出货量仍以 Galaxy Buds2为主。小米同比下降了49%，排名第三。目前，小米专注于通过其红米系列夯实中低端市场，其 Xiaomi 系列尚未铺开。

印度本土厂商 boAt 以4% 的市场份额排名第四，但其增长速度首次同比双位数下降15%。这表明，印度市场的需求已经达到顶峰。OPPO（包括一加）以3% 的市场份额排名第五，其增长主要得益于子品牌一加在印度市场的优异表现。

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