苹果公司 AR/VR 头显产品也将支持无障碍功能以帮助眼疾患者

站长之家(ChinaZ.com) 3月1日消息:据彭博社的Mark Gurman在其最新的PowerOn通讯中透露，苹果正在研发下一代的增强现实/虚拟现实头显，以帮助视障人士。据Gurman称，苹果公司的专门XDG团队正在研究下一代显示技术、人工智能以及未来的增强现实/虚拟现实显，以便为有视力问题的人提供帮助。

尽管尚未披露苹果公司正在研发的未来增强现实/虚拟现实头显的细节，但无障碍性一直是该公司的一个重要领域。苹果的目标是让所有人都能使用其设备，因此，iPhone、iPad和Mac都拥有一系列无障碍设置，为各种视觉、听觉和运动障碍的用户提供额外的帮助。

有传言称，第一版增强现实/虚拟现实头显将配备十几个摄像头，其中几个将用于绘制用户周围的地图。这一功能可以为色盲或有其他视觉问题的人提供额外的视觉信息，并有可能向没有视力障碍的人提供音频指示。

针对患有老年性黄斑变性等疾病的人，可能会有定制的功能，这些疾病会导致视野盲点。例如，Oculenz AR Wear眼镜可以使用浮动镜片来修改实时流媒体视频，将物体移动到老年性黄斑变性患者可以看到的区域。

苹果公司的第一款增强现实/虚拟现实头显将于今年发布。虽然我们尚未听到具体的无障碍设置的消息，但考虑到苹果公司对其他设备无障碍性的深切关注，即使是其第一款产品也将支持一些无障碍功能。

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