不少公众号被骗！当心仿冒知名企业的虚假招聘信息

站长之家（ChinaZ.com）2月28日 消息:今日，微信官方发布了关于仿冒各企业APP平台进行兼职欺诈内容的提醒，已经有不少公众号被骗。

微信表示，近日，微信公众平台发现并处理一批借知名企业进行招聘，实际为通过引流非可信APP实施兼职刷单等网络诈骗的虚假招聘，严重损害用户合法权益，造成部分用户财产损失。

目前，这一批虚假招聘信息已被微信公众平台发现并拦截。其常见套路为:

● 第一重

骗子假冒知名企业，以提高“招聘”的吸引力和可信度;

● 第二重

骗取知名媒体信任，试图在他们的微信公众号打广告，为自己“背书”;

● 第三重

骗取用户访问链接，实现引流。除了公司是假的，连“招聘”也是假的!目的是利用二维码诱导用户扫码跳转至仿冒知名企业APP平台的外链，通过客服引导用户下载各非可信APP做任务，以此实施刷单。

微信方面强调，刷单属于违法行为，凡是以招聘名义进行刷单的工作内容皆为诈骗。若用户发现此类违规内容请及时向微信平台反馈和举报，如有财产损失，可向属地公安机关报案。

在此提醒公众号运营者，发布相关信息内容时，如果有可疑二维码，可使用二维码解析等工具对二维码进行识别，发现二维码背后的链接为短链或非需求方官方网站时不要发布相关信息内容，避免损害用户利益和自身行业形象。

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