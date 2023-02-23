苹果实现重大突破 AppleWatch未来或将无创测血糖

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日消息:根据彭博社Mark Gurman的一份新报告，苹果公司在无创血糖监测技术方面取得了明显的进展。计划作为未来Apple Watch的一项功能，苹果公司希望利用该功能让糖尿病患者和其他人测试他们的血糖水平，而不需要刺破皮肤进行血液测试。

为了在不出血的情况下测试血糖水平，苹果公司正在开发一种硅光子学芯片，该芯片利用光谱测量程序，用激光在皮肤下照射，以确定体内的血糖浓度。该技术处于「概念验证」阶段被证明是可行的，但需要将体积缩小到可以装入可穿戴设备的尺寸。目前，该原型设备的大小与iPhone类似，可以固定在一个人的手臂上。这比之前的版本要小，后者大到需要一个桌面。

台积电开发了为原型设备供电的主芯片，但苹果之前与Rockley Photonics公司合作，为血糖监测打造了传感器和芯片。Rockley Photonics公司在2021年发布了一个数字传感器系统，它说可以监测体温、血压、血糖趋势、酒精水平等。Rockley Photonics在监管文件中明确表示，苹果是其最大的客户，但苹果最终结束了这一合作关系。

苹果公司在其探索性设计小组（XDG）中有数百名工程师在从事该项目，但该技术仍需数年时间才能成熟。据彭博社报道，XDG类似于谷歌的X研发项目，它是苹果最神秘的事业部。苹果已经花费了数亿美元开发无创血糖监测。

在史蒂夫·乔布斯的指导下，苹果公司在2010年收购RareLight公司后，最初开始了取代常规血糖检测的工作。多年来，苹果公司利用一家名为Avolante Health LLC的初创公司，在一个秘密设施中悄悄地进行该项目，然后才过渡到XDG。

在过去10年里，这项皮肤下血糖检测技术一直在进行人体试验。苹果公司希望能够提醒人们，如果他们是糖尿病早期，能够在全面发展的糖尿病之前改变生活方式。苹果公司的监管团队正在就该技术获得政府批准进行早期讨论。

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