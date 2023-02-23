美国版权局：Midjourney生成的AI图像不受版权保护

站长之家（ChinaZ.com）2月23日 消息:据路透社报道，美国版权局在一封信中表示，使用人工智能系统 Midjourney 创作的漫画小说中的图像不应获得版权保护。

该办公室在周二的信函中表示，漫画书《Zarya of the Dawn》的作者 Kris Kashtanova有权获得其编写和编排的书中部分的版权，但不适用于 Midjourney 制作的AI图像部分。

这一决定是美国法院或机构就AI创作作品的版权保护范围做出的首批决定之一，这也是在 Midjourney、Dall-E 和 ChatGPT 等生成式人工智能软件迅速崛起的背景下做出的。

美国版权局在信中表示，它将重新发布《Zarya of the Dawn》的注册，以删除“不是人类原创作品”的图像，因此不能获得版权。

对此，Kashtanova 称这是“好消息”，意味着该办公室允许对小说的故事和图像的排列方式进行版权保护。他还表示，他们正在考虑如何最好地推进这一论点，即这些图像本身是“我创造力的直接表达，因此是有版权的”。

Midjourney 总法律顾问 Max Sills 表示，该决定是“Kris、Midjourney 和艺术家们的一次伟大胜利”，版权局“明确表示，如果艺术家对 Midjourney 这样的图像生成工具进行创造性控制，输出的作品是可以获得保护的。”

据了解，Midjourney 是一个基于 AI 的系统，可以根据用户输入的文本提示生成图像。Kashtanova）撰写了《Zarya of the Dawn》 的文字，而Midjourney)根据提示创作了书中的图片。

版权局在10月份告诉 Kashtanova，它将重新考虑该书的版权注册，因为此前该书在申请版权时没有透露 Midjourney 扮演的角色。

信中解释称:“事实上Midjourney的具体输出结果是用户无法预测的，从版权的角度看，与艺术家使用其它工具比较，Midjourney有明显不同”。

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