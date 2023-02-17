分析师：苹果的人工智能产品不会像 ChatGPT 引发关注

站长之家(ChinaZ.com) 2月17日消息:微软和谷歌上周发布了自家人工智能产品，而其他一些公司也开始宣布在某种类型的人工智能上运行产品和服务的计划。这已经将人工智能变成了新的战场。

而苹果对这一领域还没有任何表示，苹果对于人工智能的使用--iPhone的摄像头、Apple Watch的SOS功能和Siri助理都在某种程度上由该技术驱动。苹果公司首席执行官蒂姆·库克本人曾表示，人工智能「将影响我们的每一个产品和服务」。

但是，随着ChatGPT推动对人工智能可能带来的期望，业内分析人士说，苹果已经没有时间来证明它能跟上竞争对手的步伐。 他们说，这关系到苹果在一个快速变化的市场中保持竞争力的能力。

Wedbush的分析师Dan Ives表示：「这对苹果来说不是一个选择，因为人工智能是一场大科技的军备竞赛，未来十年将有1万亿美元的支出。 」他指出，苹果已经在围绕人工智能的研发上花费了大约100亿美元，并且预计今年夏天该公司在发布新产品时将会有一些与人工智能相关的重要公告。

不过，苹果很少被称为人工智能的先行者，而是倾向于等待，直到消费者开始需要某些技术。DA Davidson的分析师Tom Forte预测，苹果公司的风格不是推出自己的大型、引人注目的人工智能产品。他说，相反，它更有可能在后台中使用。「作为世界上最大的公司之一，苹果正在围绕人工智能做一些事情，但它不会像ChatGPT引发关注。」

Tom Forte表示:「作为投资者，我宁愿相信它在许多不同的用途中使用人工智能来加强其现有技术，因为人工智能不是消费者购买苹果产品最重要的原因。」

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