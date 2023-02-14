主播贾亚亚加婵婵涉嫌偷逃税被处罚

2月10日，江西九江的如萍向警方报案，称其丈夫王某涉嫌重婚罪，已与他人非法同居，并生下1儿1女。如萍与王某于1990年结婚，但19年后的2009年，王某又认识了一位湖南女子，在福建泉州、湖北武汉等地以夫妻身份定居，并生育了1儿1女。警方在获取有效证据后，立即前往武汉将王某抓获，目前案件正在进一步侦办中。