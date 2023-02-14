服务器遭入侵，阮一峰的网络日志个人网站暂时下线

关键词：人工智能、高性能计算、HPC、GPU、CPU、服务器、人工智能服务器、人工智能工作站、深度学习、机器学习、液冷散热、冷板式液冷、水冷工作站、液冷服务器、AI服务器如今，市场上有越来越多熟悉的AI服务场景，如小爱同学、天猫精灵、小度等。当人类进入人工智能时代时，AI服务器也融入到社会行业的各个方面，那么AI服务器和普通服务器有什么区别呢？采用液冷服务器配套基础设施解决方案的数据中心年均 PUE 值可降低至 1.2 以下5、合理的扩展在支持 4 块GPU卡的同时还有PCI-E插槽可用，可扩展100Gb infiniband HCA、Nvme SSD等、具有非常好的灵活性和兼容性6、支持热插拔技术采用分体式引流技术，在出现某一块GPU、CPU卡损坏后可继续使用，不耽误服务器正常工作7、便捷的管理具备远程管理功能，实现非现场即可监控管理服务器要求，具有监控系统各部件的运行状况、远程安装操作系统、故障报警等功能。