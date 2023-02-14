服务器遭入侵，阮一峰的网络日志个人网站暂时下线

站长之家（ChinaZ.com）2月14日 消息:日前，科技博客网站“阮一峰的网络日志”发布公告称，由于服务器被入侵，系统受损，个人网站暂时下线，完全恢复还需要一点时间。
根据公告，“阮一峰的网络日志”以前的文章可以查看 Wayback Machine 的存档，完全恢复还需要一点时间。《科技爱好者周刊》可查看 GitHub 仓库，也可以订阅微信公众号“阮一峰的网络日志”。
另外，公告强调，除了博客，其他内容访问不受影响。
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据天眼查App显示，2月4日，北京互联网法院向B站关联公司上海幻电信息科技有限公司公告送达起诉状副本、开庭传票等，关联案件为葛优与该公司网络侵权责任纠纷，原告为葛优。图源 天眼查案件定于答辩期及举证期满后第3日开庭审理。
魔兽世界亚服是现在很多国服玩家的选择，毕竟目前国服已经凉了，那么亚服是现在最多人的选择，很多朋友还不清楚去哪个服务器比较好，下面就来为大家详细的介绍一下目前亚服的服务器人口普查数据。
据天眼查App显示，近日，北京互联网法院向浙江科恩电器有限公司公告送达起诉状副本、开庭传票等，关联案件为吴京与该公司网络侵权责任纠纷，原告为吴京。图源 天眼查案件定于举证期满后第3日线上开庭审理。
关键词：人工智能、高性能计算、HPC、GPU、CPU、服务器、人工智能服务器、人工智能工作站、深度学习、机器学习、液冷散热、冷板式液冷、水冷工作站、液冷服务器、AI服务器如今，市场上有越来越多熟悉的AI服务场景，如小爱同学、天猫精灵、小度等。当人类进入人工智能时代时，AI服务器也融入到社会行业的各个方面，那么AI服务器和普通服务器有什么区别呢？采用液冷服务器配套基础设施解决方案的数据中心年均 PUE 值可降低至 1.2 以下5、合理的扩展在支持 4 块GPU卡的同时还有PCI-E插槽可用，可扩展100Gb infiniband HCA、Nvme SSD等、具有非常好的灵活性和兼容性6、支持热插拔技术采用分体式引流技术，在出现某一块GPU、CPU卡损坏后可继续使用，不耽误服务器正常工作7、便捷的管理具备远程管理功能，实现非现场即可监控管理服务器要求，具有监控系统各部件的运行状况、远程安装操作系统、故障报警等功能。
作为国内最早搭建未成年人保护系统的互联网企业之一，网易游戏积极承担社会责任，在企业的发展过程中，不断巩固自身构筑的未成年人安全防护网，为未成年人的网络安全保驾护航。据悉，网易游戏正基于自身在前沿技术领域的积累，积极探索人脸识别功能。在未成年识别模型和AI前置干预机制的作业下，网易游戏能通过账号具体行为判断使用者是否为疑似未成年人，一旦
今天上午，腾讯QQ官微发文庆祝QQ 24周年，讲述一路成长的故事。作为一款国民级应用，一路走过24年本应是件值得开心和骄傲的事，结果生日当天遭遇突发状况：QQ崩了。腾讯最新财报显示，2022年第三季度，QQ移动终端月活5.74亿。
重庆70岁李阿姨因在超市门口遇到一对年轻人送抽纸，把手机交给了对方代为操作年轻人却不讲道德，对着阿姨的微信好友和群聊一通刷单信息”的狂飙式输出，最后导致微信号被封。微信派”公众号发文谈及此事称，刷单类的欺诈消息可能造成其他用户受骗，对其他用户的财产安全造成威胁，为了保护更多用户，封禁处罚是必要措施。一旦遇到或发现网络诈骗信息，请不要相信，并第一时间通过客户端或小程序腾讯卫士”投诉；如造成财产损失应立即报警处理。
今天QQ迎来了24岁生日，然更令人尴尬的是，“QQ崩了”却冲上热搜榜首，这到底怎么回事呢?2月10日上午，QQ疑似出现连接问题，大量网友反馈无法正常使用，“QQ崩了”便成为热搜话题。官方回应:“看来是鹅的祝寿队伍太庞大，服务器挤爆了……现在已恢复啦，派对继续”。
声明：本文来自微信公众号 “刺猬公社”，作者:张展，，授权站长之家转载发布。随着双11和双12双双跌下神坛，作为年底的最后一场大促，年货节的力量已然不容小觑。这片战场上，商品所描绘出来的不仅是壮阔的行军图，更是一幅关于幸福与未来的精神图腾。
小鹏汽车官方宣布，未来几个月将在挪威、荷兰、瑞典和丹麦开设四个小鹏交付和服务中心，提供交付前检查、售后和维修服务，服务中心预计将于2023年上半年开放。小鹏还将为客户提供全面的服务协议（包括车辆电池的八年保修）、轮胎存储，并通过小鹏应用程序获取车辆信息，如服务要求和历史以及汽车状态。到2023年底，小鹏将在欧洲各地开设更多服务点，以便在这些市场实现更大的覆盖面。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。