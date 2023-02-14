iOS16.3.1正式版发布；叮咚买菜发布2022第四季度财报；比亚迪2022年全年累计出口55916辆

iOS16.3.1正式版发布

今日凌晨，苹果向用户推送了最新的iOS16.3.1正式版更新。

在该版本中，苹果优化了iPhone14和 iPhone14Pro 机型的车祸检测，修复了Siri的“查找”请求可能无法运行、App正在使用 iCloud 时，iCloud 设置可能无响应或错误显示的bug。

叮咚买菜 发布2022第四季度财报

叮咚买菜发布2022年第四季度财报称，该季度总营收为62.006亿元，同比增长13.1%。净利润为4990万元，去年同期净亏损10.963亿元。

叮咚买菜CEO梁昌霖在电话会上透露，预计2023年Q1乃至2023年全年，叮咚买菜继续保持Non-GAAP口径下的盈利。

比亚迪 2022年全年累计出口55916辆

比亚迪称，目前比亚迪新能源乘用车已进入日本、德国、澳大利亚、巴西等国，足迹遍布全球40多个国家和地区，2022年全年累计出口55916辆。比亚迪泰国工厂预计在2024年开始运营，年产能约15万辆，生产的汽车将投放到泰国本土市场，同时辐射周边东盟国家及其他地区。

此外，2022年比亚迪新能源乘用车销售186万辆，同比增幅超212%。在销售端的支持下，根据比亚迪2022年度业绩预告，比亚迪2022年预计盈利超160亿元，同比增长超425%。

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