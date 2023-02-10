张颂文被网友叫爷爷 强哥：突然想吃鱼了

因为在电视剧《狂飙》中出演高启强，演员张颂文瞬间成为网友们的宠儿，社交账号被疯狂刷屏，粉丝们甚至蜂拥而至，接机、送礼物、写信、拍照等形式表达自己的喜爱，为他送上了最高礼遇。
网友在张颂文的评论区提出问题时，他一本正经的回复，更让人发笑:“你说的这个张爷爷是指我父亲还是我?”网友回应:“47岁了，怎么还被叫爷爷?”
有人更是调侃:“我们颂文老师是47岁，不是74岁，怎么能叫张爷爷?快来人告诉老默，颂文老师想吃鱼了!”
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1月19日，广西南宁街头一巨型兔子灯饰太丑，引发网友热议有人将它制作成表情包传播。社交平台上网友评论，真的好稀奇古怪，这兔子是加了几天班变成这样的，谁能告诉我到底在哪，避免让我遇上，真的是羊”眉兔”气。对于即将到来的春节是提前祝大家新年快乐，兔年一切顺利。
有些家庭过节的时候，喜欢在饺子、包子、汤圆、馄饨甚至月饼等里面包硬币，代表福气，谁吃到就很幸运。1月21日，河南安阳一男子晒出包饺子时将金戒指包了进去，引发网友热议。需要提醒大家的是，曾有报道，一11岁男孩因为吃饺子没注意到福币的存在，直接将两枚五角钱硬币吞了下去，后来经常出现腹痛，持续了一年左右才被送医就诊。
《中国奇谭》豆瓣开分9.5，一度飙升到9.6分，平台播放量3集已破7000万，给国产动画打了个样。却有家长发文炮轰本片不宜儿童观看。孩子看了绝对童年阴影。
1月10日，安徽合肥的一位消费者称，自己花39.9元在伊利直播间买了30个冰淇淋，收到了30个泡沫箱感觉很浪费。此事也是引起了用户的围观伊利客服回应正在核实，不存在凑单换快递折扣情况。争取利用一年的时间，有效遏制过度包装等违法违规行为，初步构建防止过度包装的长效工作机制。
一位网友在刘作虎微博下催更OPPOFindX6，这位网友的评论冲上了热评第一，说明很多用户都在期待OPPOFindX6的亮相。根据曝光的信息，OPPOFindX6系列共有三款机型，它们搭载的处理器分别是骁龙8+、天玑9200和第二代骁龙8，从芯片不难看出，第二代骁龙8版本是OPPOFindX6系列顶配版，拥有OPPO迄今最强悍的配置。除了潜望式长焦，OPPOFindX6系列还有自研的马里亚纳X芯片以及哈苏移动影像，这将是OPPO的影像之王，新品最快会在2月份登场。
知名演员王宝强、王宁和杨紫三位出演了小品《马上到》，在这个小品中，数码发烧友们发现这三位演员使用的道具都是华为手机。其中王宝强使用的是华为Mate50Pro，杨紫使用的是华为PocketS折叠屏。跟华为的AI摄影结合，能根据不同场景自动匹配光圈大小，帮用户实现更好的光学虚化。
近日郑州一位女子着迷于追剧，连续4天熬夜看《狂飙》，据说最终导致患上干眼症，不但眼睛发红出现了眼睑结石。诱发干眼症的常见原因包括泪液分泌不足，或者睑板腺分泌的油脂不足，以及泪液蒸发过快。一定要在早期引起重视，及时改掉不良习惯，必要时去正规医院检查，不要乱用眼药水，以防病情加重。
电影《人在囧途》中因为飞机上不让携带饮料，王宝强直接在登机口喝了一大桶饮料，让人印象深刻。也有类似情况发生，火车上不能带散装酒，好多人不知道这个规定，在临行登车时被拦也相当尴尬，但还是有人奇人异事，直接现场干光。红酒、啤酒、白酒等酒类饮品携带量在3000毫升之下、没拆原包装的并且有重量和成分标签的可以携带，但散装酒禁止上车。
都说高手在民间，近日重庆一男子借助实际的生活经历，他自行发明制造出一台喂鸡神器。这位男子发现自己给鸡准备的饲料、食粮，总是被斑鸠等其他鸟类偷食，才不得不想出这个主意。网友们也提出改进建议:将盖板上的石头换成小点的，这样一只鸡站上去也能打开，就能解决费鸡头的安全隐患了。
腾讯QQ出现服务器故障，许多网友反映QQ无法正常使用，其中包括Mac版无法登录，手机版无法发送信息，但Windows PC版可以正常使用。Mac版提示“服务器异常，请重新登录”，手机QQ提示“当前网络不可用，请检查你的网络设置”。腾讯QQ已经恢复正常，可以正常使用。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。