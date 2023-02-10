张颂文被网友叫爷爷 强哥：突然想吃鱼了

因为在电视剧《狂飙》中出演高启强，演员张颂文瞬间成为网友们的宠儿，社交账号被疯狂刷屏，粉丝们甚至蜂拥而至，接机、送礼物、写信、拍照等形式表达自己的喜爱，为他送上了最高礼遇。

网友在张颂文的评论区提出问题时，他一本正经的回复，更让人发笑:“你说的这个张爷爷是指我父亲还是我?”网友回应:“47岁了，怎么还被叫爷爷?”

有人更是调侃:“我们颂文老师是47岁，不是74岁，怎么能叫张爷爷?快来人告诉老默，颂文老师想吃鱼了!”

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