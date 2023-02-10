国美电器董事长黄秀虹：自今年3月起将建立新媒体账号矩阵

据杉杉官网，公司创始人、董事局主席郑永刚因突发心脏病救治无效，于2月10日去世，终年65岁。目前，杉杉集团官网已置灰。在2022胡润百富榜，郑永刚以80亿财富位列795名，涉足行业主要是服装、锂电池和投资等。媒体查阅发现，郑永刚上一次公开露面是在1月12日的杉杉2023年度工作会议上，他在会上提出，杉杉企业要向实而行，做强产业，不断提升上市公司价值；要继续做减法、去杠杆，加快处置非主业资产。资料显示，郑永刚1989年在浙江宁波创立杉杉品牌，服装业为其赚取第一桶金后，公司也从单一的服装业务稳健发展成为集新能源科技、偏光片?