国美电器董事长黄秀虹：自今年3月起将建立新媒体账号矩阵

今天，国美电器的董事长黄秀虹在北京召开的一场关于国美电器新模式战略的会议上表示，从今年三月开始，国美将建立新的媒体账号矩阵，并与MCN公司、网红达人等展开深度合作，以更有竞争力的价格和更多的品类来支持直播业务。 举个简单的例子来说，如果一个六年级学生想购买手机，国美将会提供更优惠的价格和更多的品类给他。
（举报）
腾讯云年终特惠,云服务器多种机型限时抢购,2核2G轻量应用服务器6.58元/月起。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
国美电器董事长、国美创始人黄光裕的妹妹黄秀虹在一场内部战略实施策略研讨会上回顾了过往的战略打法。黄秀虹表示，2022全球经济下行、疫情的长达三年的大疫、银行断贷、供应商欠款、员工欠薪等各种危机让国美险些倒下“生存”成了发展的核心要务。加大销售考核，提高直播转化，同时瘦身零售，扩容供应链，吸引更多的推手加入，提升门店的竞争力，充分发挥国美的优势。
企查查APP显示，国美电器有限公司新增4条破产重整信息，申请人包括:长春苏泊尔炊具销售有限责任公司、辽宁苏泊尔炊电销售有限公司、哈尔滨苏泊尔炊具销售有限责任公司、沈阳盛兴达厨卫用品有限公司，经办法院均为北京市第一中级人民法院。国美电器有限公司成立于2003年，注册资本10亿元人民币，股东包括中国鹏润管理有限公司、海洋城国际有限公司、宏希投资有限公司。特别股东大会计划已公告，债务资本化议案一旦获得通过，大股东持股比例将提升，并恢复至20%-30%之间。
凤凰网科技讯 2月8日消息，据天眼查App显示，近日，国美电器有限公司新增多个破产审查案件，申请人沈阳盛兴达厨卫用品有限公司、哈尔滨苏泊尔炊具销售有限责任公司、长春苏泊尔炊具销售有限责任公司、辽宁苏泊尔炊电销售有限公司，以不能偿还到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，以债权人身份向法院申请对国美电器进行破产清算。图源 天眼查国美电器以申请人不是国美公司破产清算的适格主体提出异议。本案中无法通过形式审查直接确认申请人系国美电器的债权人，故申请人以债权人身份申请对国美电器进行破产清算，尚不具备受理条件，法院依法不予受理。
国美零售港股股价上涨20.55%，报0.176港元，总市值约达70.02亿港元。国美电器董事长黄秀虹发文称，国美零售的发展战略将会以电器产品为核心全面聚焦，以专业、低价、娱乐、分享、服务为特色，打造垂类电商平台。随着国美的改变和一系列政策推出，定将迎来柳暗花明。
快手科技在港交所发布公告称，公司控股股东达佳发展有限公司知会，于2023年1月18日(交易时后段)，通过场外大宗交易方式，出售54713783股B类股份，占已发行股本总额约1.26%。对价为每股69.0563港元，合计金额约37.78亿港元，折合人民币约32.68亿元。达佳发展的全部权益，由快手执行董事及董事长宿华及其家族拥有。所得款项将投向慈善公益捐赠、前沿科技探索、基础设施投资等领域。此次减持后，达佳发展继续持有427469521股本，持股比例约9.87％，占投票权百分比约38.08％，达佳发展及宿华仍然是公司控股股东。2022年第四季度，快手营收231.
快手科技发布公告称，公司董事会已获控股股东达佳发展有限公司知会，2023年1月18日交易时段后，其已通过场外大宗交易方式向一名买方出售合共54，713，783股本公司B类股份，占公司于公告日期已发行股本总额约1.26%，对价为每股69.0563港元。该价格较上个交易日收盘价折价约4.7%，合计约37.78亿港元。还将设立科技基础设施信托，主要投向前沿科技项目及相关基础设施。
山东强盛集团正式开通官方微博，这家公司因热播剧《狂飙》火爆全网。热播剧《狂飙》中的反派人物高启强卖鱼起家，创办了强盛集团，这带火了山东强盛集团有限公司。值得一提的是，另外3家注销、吊销企业中，包括河东区海燕水产食品经销处、临沂批发城孙红雷水产商行2家个体工商户，孙红雷均为经营者。
据杉杉官网，公司创始人、董事局主席郑永刚因突发心脏病救治无效，于2月10日去世，终年65岁。目前，杉杉集团官网已置灰。在2022胡润百富榜，郑永刚以80亿财富位列795名，涉足行业主要是服装、锂电池和投资等。媒体查阅发现，郑永刚上一次公开露面是在1月12日的杉杉2023年度工作会议上，他在会上提出，杉杉企业要向实而行，做强产业，不断提升上市公司价值；要继续做减法、去杠杆，加快处置非主业资产。资料显示，郑永刚1989年在浙江宁波创立杉杉品牌，服装业为其赚取第一桶金后，公司也从单一的服装业务稳健发展成为集新能源科技、偏光片?
声明:本文来自于微信公众号新榜，作者:云飞扬1993，授权站长之家转载发布。2023年被不少人认为是大干快上的关键一年。从热闹的政经新闻中看出门道，从枯燥的政府文件中觉察到机会，才能把握好风向，抓住时代机遇。
是由一串用点分隔的名字组成的Internet上某一台计算机或计算机组的名称，用于在数据传输时对计算机的定位标识。域名是互联网上的门牌号码，一个好的域名应当是便于记忆和传播的域名。真正做到公司旗下运营的中国目前最 具转让交易实力的----国家域名交易中心.手机平台运作，提供面向全球投资商推荐转让，交易多轮谈判及中介交易一条龙服务。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。