一、Amazon 要在全美推行 Buy With Prime 了投资人在推特上转发的 Amazon 在全美范围内正式 推行 Buy With Prime | 图片来源:Justine Moore最新消息,Amazon 计划在1月底在全美正式推行 Buy With Prime 了,之前是邀请制且参与的独立站之前必须已经在使用 FBA 做履约。在想要在谁身上赚钱上,未来可能也会更交叉重合作为出海品牌/卖家的我们,当然更希望当服务方卷起来之后,能释放出一些红利,能更加开放。