抖音电商修订《商品信息发布规范》 新增标题规范

站长之家（ChinaZ.com）2月2日 消息:今日，抖音发布了关于修订《商品信息发布规范》的意见征集通知，意见征集期2023年2月2日—2023年2月9日，拟于2023年2月16日最新修订生效。

据悉，本次核心变化包括:

1、新增“非汉语信息”要求，商家发布包含非汉语（如外文、少数民族语言）信息时，必须同时标注相应汉语含义。

2、新增标题规范，标题需写明售卖主体，包括品名等信息，不得通过“百货”、“孤品”、“套装”、“链接”、“好物”、“秒杀专项”等泛泛定义的物品概述来描述商品主体的。违规举例:抢购舒爽清凉、孤品 No退No换 叫到编号拍、MLV32SHLC6381、【光面】2023款送礼盒、自留好物分享、小众设计孤品59.9米（孤品随便选尺码）。

3、新增商品主图规范，所有主图不得含有除品牌logo以外的任何文字、水印，第一张主图必须为商品主体完整正面实物图，不得为商品局部细节图图如仅衣服领口、翻开的书册等，其余辅图需包含侧面、背面、平铺及细节等，顺序不强制要求，主图数量需大于等于三张，且不可包含完全一样的图片，具体以产品页面提示为准。

主图必须清晰展示商品主体图，不得使用虚拟图片代替实际售卖的主体实物（如利用试色效果图、漫画图、纯文字、纯色图代替售卖的衣服或者化妆品），不得使用与实际售卖主体无关的图片代替实际售卖的主体实物(如仅纯山水背景图、空架子、检测证书、仅外包装盒、人物图等代替售卖的衣服或者礼盒)。

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