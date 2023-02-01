小红书2023春节消费报告：关于旅游笔记的发布量同比增长近70%

站长之家(ChinaZ.com) 2月1日 消息:小红书与数据分析机构易观分析联合发布《小红书2023春节消费报告》。报告显示:流动成为年轻人的关键词，他们或奔赴山海游玩，或托运宠物一起回乡团圆;热闹氛围蔓延城市乡村，烟花宴、特色兔子地标引发南北方讨论关注，传统年俗文化消费实现破圈;复苏也让假期再次充满活力，线下打卡线上分享，影视行业及餐饮行业迎来回暖。

报告显示，关于旅游笔记的发布量同比增长近70%，相比2022年国庆期间增长近20%。湖南长沙岳麓山、海南三亚、云南大理洱海、广东汕头南澳岛，在春节成为搜索量最高的四大“山、海、湖、岛”。其中，岳麓山搜索率同比增长近10倍。“三亚过年”搜索率增长近400%。

《小红书2023春节消费报告》显示，春节期间，据小红书数据，与“烟花”相关的笔记发布量近80万篇，

仅大年初一当天，超1000万人搜烟花。南方千里江山图烟花、孔雀开屏烟花在小红书出圈，北方乌鲁木齐、保定、北京、天津四地的人们，在春节组成近700万人的烟花观光团，云赏远方天空的烟花图。春节期间，超150万人在小红书搜“财神壁纸”，3000万人在搜“新年祝福文案”。另外，相比2022年，今年春节档网友笔记发布量同比增长近3倍。

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