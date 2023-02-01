吉利汽车：旗下极氪汽车 1 月交付 3116 部 同比减少约12%

站长之家 2 月 1 日讯：吉利汽车发布公告称，旗下极氪 1 月交付汽车 3116 部，同比减少约12%。
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吉利汽车港股发布公告显示，集团旗下智能电动汽车公司极氪于2023年1月交付汽车3116辆，同比减少约12%。整体累计交付81064台。从此前吉利官方发布的新车预告短片来看，吉利汽车将于2023年推出一个全新的中高端新能源系列，将搭载最新智能技术和全新设计语言。
站长之家 1 月 9 日讯：吉利汽车公布数据称， 2022 年总销量为1，432， 988 部，较去年同期增长约8%。2022 年 12 月销量为146， 017 部。
吉利汽车在港交所发布公告，1月20日直接全资附属公司Linkstate与吉利国际香港订立宝腾协议，吉利国际香港有条件同意出售及Linkstate有条件同意购买宝腾销售股份及销售贷款，代价分别为人民币10.63亿元及5639万美元。Linkstate与吉利国际香港亦订立DHG协议，据此，吉利国际香港有条件同意出售及Linkstate有条件同意购买DHG销售股份，名义代价为1.00美元。销售股份完成后，本集团将持有宝腾及DHG各自已发行及缴足普通股股本之49.9%。
新一年开始已近两周，各大车企也在相继公布上一年的产销量数据，目前已有宝马等多家厂商公布，在多重不利因素的影响下，整体的销量同比均有一定程度的下滑。但在汽车行业面临多重不利因素的情况下，德国跑车制造商保时捷，交付量却并未下滑有小幅增长。保时捷方面公布的数据显示，他们旗下唯一的电动汽车车型Taycan，在去年交付34，801辆，同比下滑16%。
站长之家 2 月 1 日讯：今日，小鹏汽车公布 1 月交付成绩称，由于春节期间部分交付推迟， 2023 年 1 月小鹏汽车共交付5， 218 台，其中G9 交付2， 249 台。
2月2日消息，哪吒汽车日前公布了2023年1月销量。数据显示，1月哪吒汽车交付6016辆，截至2023年1月，哪吒汽车累计交付254，065辆。具体车型方面，哪吒V车系交付3487辆，哪吒U车系交付1012辆，哪吒S 交付1517辆。去年12月1哪吒S开始交付，标志着哪吒汽车正式入驻20万元-30万元级别的主流市场。哪吒S定位中型轿跑，售价19.98万元-33.88万元，该车分为纯电版本和增程版本，其中纯电版本CLTC续航里程提供650公里、715公里两种选择。此外，哪吒S搭载了哪吒汽车全栈自研的NETA SPACE智能座舱系统，配备高通骁龙8155高性能车规级芯片，强大算力能?
站长之家 2 月 1 日讯：理想汽车公布数据称， 2023 年 1 月共计交付新车15， 141 辆，同比增长23.4%；自交付以来，理想汽车累计交付量已达到272， 475 辆。
1月28日消息，吉利汽车集团CEO 淦家阅今日发布了新春寄语，为2023年吉利汽车发展定下总基调：速度、挑战极限，无限想象空间。淦家阅在信中回顾了吉利汽车2022年的成绩：2022年，吉利全年销量实现正增长8%，达到1,432,988辆，排名全行业第三，超过多数强势合资品牌。新能源销量爆发式增长，渗透率同比翻了三番，数月突破30%。达到新能源快速增长的拐点。我认为，这个成绩还远远不够，我们可以做的更好。2023年吉利汽车集团销量总目标为165万辆，并力争要实现新能源产品的三个翻番增长：新能源整体销量翻番增长，超过60万辆；雷神混动销量和
吉利控股集团官微消息，2022年12月，吉利汽车集团旗下新能源（含吉利、几何、领克、极氪、睿蓝）销量44550辆，环比增长约29%，单月新能源渗透率达30.5%。新能源全年累计销量达328727辆，全年新能源渗透率约23%，较2021年实现翻三番。
特斯拉今日公布了2022年第四季度及全年财报。特斯拉第四季度营收243.18亿美元，同比增长长37%;净利润37.07亿美元;归属于普通股股东的净利润为36.87亿美元，相比增长59%。营运利润率的增长主要得益于引入更低成本车型、增建更高效的本土化工厂、降低车辆成本和经营杠杆等因素。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。