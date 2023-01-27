支付宝2023春节消费观察：新年消费烧起5把火

1月27日，支付宝发布2023年春节消费观察——新年消费烧起5把火，居民消费热情加速回归。

作为中国最重要的传统节日，今年的春节对许多人而言有着特殊意义，既是回家团圆的美好，也是对新一年期盼和许愿的序章。截至2023年1月25日的春节假期前7天数据显示，这个春节，小城经济、阖家出游、出门逛街、跨境游、景区慢直播都火了，消费实现翻倍增长。

返乡过年回来了，小城经济又火了

与2022年同期相比，2023年春运表现出强劲的复苏势头，客流总量预计超20亿人次。返乡潮带来了小镇堵车也带动了返乡消费，“城乡消费迁移”在春节期间效果显著。支付宝数据显示，三线及以下城市消费金额同比去年春节同期（2022年1月29日-2月4日，下同）涨幅近20%，涨幅超过一二线城市。

春节期间社区便利店担起重任，三线及以下城市的便利店使用支付宝消费支出金额也同比增长20-30%。

阖家团圆回来了，家庭出游又火了

伴随着返乡热情、阖家团圆，家庭出游也迎来小高潮。

数据显示，通过支付宝平台搜索“酒店预订”数量同比增长6倍，酒店消费支出同比增长8成，云南、西藏、广东、陕西、福建的热门旅游城市酒店消费成绩醒目，增幅均超200%。

最受欢迎的春节旅游境内目的地如云南西双版纳、丽江、迪庆、大理、江西上饶、安徽黄山，支付宝消费金额同比增长超一倍。

伴随出门旅游，租车、租机等租赁服务也成为热门需求。春节期间哈啰租车支付宝小程序的客流量增长近4倍。租相机等小程序的客流量增长近1倍。而与新能源相关的“充电”、“充电桩”搜索量也大幅提升，增幅分别为同期的300%、150%。

不囤货逛街回来了，商圈又火了

更多人也不再宅家，走进商场、商业街，线下消费迎来春天，到处传来了好消息:北京全市60个重点商圈客流量超1412.7万人次，重点百货、超市、餐饮、电商等企业销售额较疫情前同比增长13.7%。广州西湖花市重启，重燃北京路商圈消费热潮，日均客流量同比上升83%，同比1月累计销售额上升30%……

据支付宝数据显示，杭州湖滨银泰in77、杭州武林商圈、长沙五一广场、长沙坡子街、厦门中山路中华城、长沙都正街、重庆解放碑、重庆山城巷、南京夫子庙、南京新街口等知名商圈火热异常，消费增速位列全国前十，其中长沙独占三席。

“雷猴、萨瓦迪卡”回来了，出境游又火了

出境游重启后的第一个春节，海外商家同样卯足了劲迎接中国客人。支付宝数据显示，中国香港和中国澳门是内地游客最热门的出境游目的地。春节期间，内地游客在澳门的消费笔数相比去年同期翻倍，在香港也增长近70%。

香港市民日常使用的电子钱包AlipayHK的平台数据还显示，春节期间在内地及澳门使用AlipayHK跨境消费笔数相比去年春节飙升18倍，尤其港人在澳门使用AlipayHK的人数、交易笔数和交易金额齐创历史新高。

同时蚂蚁保上的境外旅行险销量大涨，同比上涨61倍，可见去看世界的热情高涨。

诗和远方回来了，慢直播又火了

五福期间，有8000万人次在豫园支付宝生活号的直播间围观一条“龙”，超过1000万人次通过西霞口旅游直播看大熊猫吃午饭……春节期间，景区慢直播火热依旧。近100家文旅机构在支付宝生活号开景区慢直播，网友足不出户也可以游遍中国，看看诗和远方。数据统计总观看人次达2.5亿，不少网友边看边评论:“五一就去这里!”

促消费、增活力，支付宝在行动。今年1月支付宝平台发布2022助力实体年度报告，已经为小微商家降费让利超100亿、平台消费节累计拉动近650亿消费、开放近200亿免费流量帮实体商家降本提效。而在刚刚过去的2023年支付宝集五福活动中，也有超过3万商家参与发福卡，参与规模是去年的30倍。

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