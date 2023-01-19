百度开展春节网络环境整治 打击网络诈骗等违法违规信息

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:今日，百度宣布开展“清朗·2023年春节网络环境整治”专项行动。
百度表示，即日起在平台开展为期一个月的专项管理工作，对平台中违法违规信息和账号严格管理。
具体工作重点如下:
1.继续开展“饭圈”治理。对各类挑唆粉丝群体互撕谩骂、攻击对立等问题严格清理。坚决打击炒作劣迹行为、刻意扮丑等宣扬不正确价值观的“网红”博主。
2.抵制网络炫富、宣扬暴饮暴食等不良风气。对刻意炫耀奢侈生活;恶意炒作隐形炫富、故意攀比、刻意展示春节期间暴饮暴食、大吃大喝画面，宣扬铺张浪费等内容严格整治。
3.严厉打击网络赌博、网络诈骗等违法违规信息。对各类传播网络赌博链接、赌博网站信息;开展网络诈骗等行为的信息进行彻底清理。
4.对各类封建迷信、低俗、软色情信息开展打击。对炒作封建迷信陋习;借低俗着装、露骨动作等打色情擦边球的内容进行清理打击。
5.持续加大对青少年的保护力度。清理向未成年人传播色情低俗、血腥暴力的信息;清理各类破解游戏防沉迷、破解青少年模式的信息。
6.打击各类虚假谣言信息、虚构剧情吸引流量的信息。对涉经济民生、食品卫生、安全事故等领域的谣言进行排查清理，对各类虚构剧情煽动地域攻击、散布焦虑情绪、渲染社会阴暗面的行为坚决抵制。
（举报）