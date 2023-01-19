13岁儿女起诉父亲还压岁钱1.68万 网友直呼干得好

近日，江苏省邳州市人民法院审理了一件孩子要求父亲归还压岁钱的案件。据徐州市中级人民法院微信号消息，周某与吴某结婚，育有一子一女，之后两人离婚，两个孩子被吴某抚养。

2020年1月26日，周某以保管名义夺走了两个孩子的16800元压岁钱。周某翔和周某菲多次要求父亲返还自己的压岁钱，周某却以各种理由拒绝了。于是，他们向法院提起诉讼，要求父亲周某返还压岁钱。

鉴于维护婚姻家庭关系稳定，促进社会和谐发展，根据《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国民事诉讼法》第147条的规定，邳州市人民法院作出判决:周某在判决生效后15日内返还周某翔8000元压岁钱，返还周某菲8800元压岁钱，驳回周某翔、周某菲其他诉讼请求。

春节期间，两名原告的长辈按照民间风俗习惯给付两名原告的压岁钱，符合《中华人民共和国民法典》关于赠与的法律构成要件，赠与行为合法有效，压岁钱应属于两名原告的个人财产。两名原告年龄未满18岁，周某作为他们的父亲，应当有责任保护两名子女的人身权利、财产权利及其他合法权益。由于周某与母亲离婚，孩子由母亲抚养，两名原告经母亲同意要求周某归还自己的压岁钱，但是周某长期拖延不予返还，已侵犯了孩子的合法权益。

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