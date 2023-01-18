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浪胃仙创始人涉职务侵占被捕 非法侵占公司公款400余万元

2023-01-18 09:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月18日 消息:网红吃播浪胃仙”IP创始人游某梅因涉嫌职务侵占被老东家报案，现已被逮捕。据悉，游某梅曾以“浪胃仙IP创始人”身份声讨“浪胃仙”过河拆桥、挖空公司员工，彭娱权曾以重庆天权星文化传媒公司向警方报案，称她涉嫌非法侵占公司公款400余万元。

2020年7月，天权星公司报案后，渝北公安分局以没有犯罪事实为由撤案，但补充相关材料后重新报案，2021年6月游某梅因涉嫌职务侵占已被抓获。最近，游某梅涉嫌职务侵占一案已被渝北警方移交重庆市公安局经侦总队办理，并且目前已被逮捕，案件暂时还未移送审查起诉。

法院 犯罪 违法 案件

重庆市一中院一审判决，游某梅掌握的抖音、快手的“浪胃仙”直播账号属天权星传媒公司所有，并要求其将账号、密码交付，游某梅上诉后，重庆市高院日前二审判决也驳回了她的上诉请求，维持原判。

彭娱权表示，2018年网络直播异军突起，他和几个朋友便想着组建一个公司去探索网络直播。经过介绍，他们决定让1987年出生的游某梅来负责管理这个公司。“为了激励游某梅做好公司的直播业务，我们在成立天权星传媒公司时就给了她40%的股份，当时作为大股东的风云互娱公司占股60%，实缴注册资本60万元，游某梅占股40%，认缴40万元。

彭娱权说:”由于创建浪胃仙IP最初是以游某梅的手机号、身份证等注册的账号，因此业务收入也是走她的私人账户，但游某梅并未向公司财会人员提供银行流水，资金流动全凭她自己说。”

彭娱权表示，他们发现公司账目不对劲后，就要求对游某梅进行审计，但遭到了游某梅的拒绝。为此，彭娱权于2020年7月16日向重庆市渝北分局公安局报案，称游某梅涉嫌职务侵占400余万元。

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    锐龙R7 5800X3D

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    锐龙R7 5800X3D

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