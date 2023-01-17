国家统计局：2022年全国网上零售额137853亿元 同比增长4%

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:国家统计局发布数据，2022年，全国网上零售额137853亿元，比上年增长4.0%。其中，实物商品网上零售额119642亿元，增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%;在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长16.1%、3.5%、5.7%。
12月份，社会消费品零售总额40542亿元，同比下降1.8%。其中，除汽车以外的消费品零售额35438亿元，下降2.6%。
2022年，社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额393961亿元，下降0.4%。
按经营单位所在地分，2022年12月份，城镇消费品零售额34594亿元，同比下降1.8%;乡村消费品零售额5948亿元，下降1.3%。2022年，城镇消费品零售额380448亿元，比上年下降0.3%;乡村消费品零售额59285亿元，与上年基本持平。
按消费类型分，2022年12月份，商品零售36385亿元，同比下降0.1%;餐饮收入4157亿元，下降14.1%。2022年，商品零售395792亿元，比上年增长0.5%;餐饮收入43941亿元，比上年下降6.3%。按零售业态分，2022年，限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额比上年分别增长3.0%、3.7%、3.5%、0.2%，百货店下降9.3%。
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