1周卖超旗舰店2个月的销量！茶颜悦色成“福气店”黑马

支付宝的福气店玩法中是有很多实物的礼品的，一些玩家还不清楚兑换了实物礼品的朋友什么时候发货，下面就来为大家详细的介绍一下。1、礼品发货时间建议联系对应的商家客服确认哦，实际发货时间以物流信息显示为准，可能存在新疆维吾尔自治区、西藏自治区、香港、澳门、台湾、海外地区、疫情地区暂不能支持下单及发货敬请谅解。2、可在【福气店】–【我的订单】找到对应订单，点击跳转【淘宝-我的订单】或小程序，查看物流或联系商家。