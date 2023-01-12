别人家的公司！微软美国员工将可获得无限的休假时间

站长之家(ChinaZ.com) 1月12日 消息:据The Verge 报道，微软首席人事官凯瑟琳·霍根 （Kathleen Hogan） 宣布，该公司将为其美国员工提供无限期休假。报道称，微软将其无限期休假称为“酌情休假”，并将适用于所有受薪美国员工。

霍根在备忘录中表示，“我们工作的方式、时间和地点发生了巨大变化。随着这种转型，将我们的休假政策现代化为更灵活的模式是自然而然的结果。”

这些变化将从1月16日开始，这意味着即使是微软的新员工也不再需要等待累积假期。

微软将提供10个公司假期、缺勤假、病假和精神健康假，以及陪护或丧亲假以及这项新的无限休假政策。那些未使用假期余额的员工将在4月份获得一次性付款。

微软的小时工以及美国地区以外的员工将无法享受无限休假。微软表示，联邦和州的工资和工时法很难为小时工提供无限制的休假，而且由于其他国家/地区的不同法律法规，美国以外的人将保留他们目前的假期福利。

当然，微软并不是第一家采用无限休假的大型科技公司。Salesforce、微软旗下的 LinkedIn、甲骨文 和 Netflix 都为员工提供类似的无限休假政策。这项新政策是在微软允许更多员工永久在家工作以及该公司为员工提供1500美元疫情补贴之后出台的。

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