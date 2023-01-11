Coinbase到2023年第二季度将进一步裁员950人

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:据外媒报道，Coinbase将在2023年第二季度之前裁员950人。该公司表示，新的裁员是由于当前的市场状况。

Coinbase 在加密冬天受到重创，正在寻找保持现金流的方法。在向美国证券交易委员会提交的一份文件中，该公司表示，此次重组将裁减约950名员工，估计这样做的遣散费可能高达1.63亿美元。

Coinbase的CEO Brian Armstrong表示，“我做出了艰难的决定，将我们的每季度运营费用减少大约25%”。加密货币市场“受到了行业内不法行为者的影响，而且仍有可能进一步蔓延”，这意味着 Coinbase 虽然“资本充足”，但仍需要保留现金。他预计在大型竞争对手倒闭后监管会更加明确，并表示他相信最近发生的事件“最终将使 Coinbase 受益匪浅”，这证实了该公司的长期战略。

Coinbase 于2022年6月开始裁员，当时该公司解雇了1，100名员工。“我现在很清楚，我们过度招聘了，”Brian Armstrong在分析去年的熊市时候说道。总部位于旧金山的 Coinbase 于2021年4月在纳斯达克交易所上市，此后股价暴跌。

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