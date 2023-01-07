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罗永浩发文回应投资人郑刚炮轰：锤子科技每年都开了股东会

2023-01-07 14:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月7日消息:针对紫辉创投郑刚郑刚炮轰罗永浩一事，罗永浩作出回应称，「郑先生批评我三年没开股东会，其实是他记错了，按照公司法和锤子科技的公司章程，锤子科技每年都开了股东会。」

锤子科技、锤子手机 (4)

据了解，今天凌晨，紫辉创投郑刚突然在朋友圈发文炮轰罗永浩，称将联合几十位投资人坚决对其发起回购。据郑刚描述，罗永浩新创立的VR公司估值1.9亿美元，罗永浩对原锤子科技投资人提出，用其中3.5%股份给投了15亿人民币的投资人补偿，但提出的协议被郑刚看来不地道，「让我们说接受了你的0.0几%的股权，就要放弃对锤子科技几十亿的回购?」郑刚悉数罗永浩有三个方面不地道，包括三年了不开股东会、董事会;特别势利眼;不懂得感恩等等。

罗永浩称对这种严重失实的、高度情绪化的发泄文字，我本该不做回应。但目前已扩散，甚至还影响了一些无端被提及的朋友的清誉。所以为公为私，我都不得不回应一下。

罗永浩在回应中还表示，他和几个合伙人一起创业的新公司，征得投资人和合伙人同意，给投资过锤子科技的老股东们提供了投前5%、投后3.72%的股份，与之相关的条件和协议，也都是老股东们自愿选择签署或不签署的。很多老股东都高高兴兴签了字，并对我们表示了感谢。

以下为罗永浩回应全文:

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    ​锤子科技 ​郑刚先生 ​郑刚

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    今日凌晨，紫辉创投郑刚突然在朋友圈发文炮轰罗永浩，称将联合几十位投资人坚决对其发起回购。罗永浩新创立的VR公司估值1.9亿美元，罗永浩对原锤子科技投资人提出，用其中3.5%股份给投了15亿人民币的投资人补偿，但提出的协议被郑刚看来不地道，“让我们说接受了你的0.0几%的股权，就要放弃对锤子科技几十亿的回购？那种莫名其妙的，从来不懂财富和成功怎样来的，永远一副清高但有需要钱的人的心态。

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    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

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    锐龙R7 5800X3D

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    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

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