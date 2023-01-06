报道称字节跳动与摩根大通合作开发支付技术

站长之家（ChinaZ.com）1月6日 消息:据《福布斯》报道，摩根大通正在与字节跳动合作，帮助字节跳动开发支付技术。

根据数据分析公司Sensor Tower的数据，2022年全球用户在TikTok上的花费为34亿美元，高于前一年的20亿美元。仅在美国，这一数字就增长了两倍多，达到6.7亿美元。

报道称，字节跳动聘请摩根大通来简化这些交易，改善支付的发送和接收方式，并为字节跳动的十几种产品建立一个集中的银行账户。值得注意的是，字节跳动还聘请了几位摩根大通高管，领导其全球支付团队。

目前，这两家公司均未就合作关系本身或何时开始发表评论。摩根大通网站显示，该银行已经为字节跳动建立了“实时支付基础设施”，现在允许其用户“在任何时间即时直接支付到他们的银行账户”，这项摩根大通技术在美国和欧洲启用，现在“覆盖了TikTok全球10亿活跃用户中的大约五分之一”。该支付系统还“允许字节跳动和摩根大通之间实时交换数据”，以便字节跳动能够“查看和监控支付”。

根据 Sensor Tower，TikTok在全球拥有超过10亿用户，去年在美国的下载量接近6000万次。该公司的员工队伍也在增长， TikTok 最激烈的竞争对手之一 Meta 正通过裁员以度过经济低迷时期，TikTok 则正在招聘数千人。根据最近在 LinkedIn 上发布的招聘信息，TikTok 的招聘重点之一似乎是为其全球支付团队配备人员，该团队“正在构建一个平台，为字节跳动的所有产品和服务（例如 TikTok）提供跨境支付解决方案” 。

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