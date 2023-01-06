快递员上岗率已恢复至94.9% 全国快递量日均数据已达3.7亿件

站长之家（ChinaZ.com）1月6日 消息:去年12月中旬开始，由于处于感染峰值，不少城市快递员陆续感染，造成部分营业网点无法正常营业，快件积压。目前，上诉情况已有明显好转。
国家邮政局副局长陈凯在国新办新闻发布会上表示，从1月5日的统计情况来看，全国快递员上岗率已经达到94.9%，积压件的数量较前期大幅削减，快递服务已经有效恢复，“特别是今年以来，前5天，全国快递业务量日均数据已经达到了3.7亿件，与去年同期相比增长了16.7%。”
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在今日的国务院新闻发布会上，针对“快递变慢”等情况，国家邮政局表示，将督促寄递企业承担社会责任，尽量减少因网点停运造成的服务中止，尽量减少因为前端揽收效率降低造成的作业效率下降，最大限度保持邮政快递网络的服务畅通。指导企业保重点区域、保重要环节、保重要物资的寄递，通过区域内调剂、管理人员下沉、招聘临时用工、加快复工返岗等措施，提高人员到岗率，努力维持企业的服务能力。国家邮政局公布数据称，经过前一阶段的不断努力，快递员上岗率已经恢复至94.9%，积压件数量大幅削减，快递服务有效恢复，1月以来，全国快递业
12 月 15 日消息，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据， 12 月 14 日，全国货运物流有序运行，其中 邮政快递揽收量约3. 77 亿件，环比下降13.3%；投递量约3. 99 亿件，环比下降1.2%； 民航保障货运航班 714 班（其中国际货运航班 512 班，国内货运航班202 班），环比增长6.4%；监测港口完成货物吞吐量3113. 9 万吨，环比下降9.6%，完成集装箱吞吐量72. 5 万TEU，环比增长0.1%；全国高速公路货车通行761. 64 万辆，环比下降1.67%；国家铁路货运继续保持高位运行，运输货物1109. 4 万吨，环比增长0.23%。
今年将持续保障春节期间寄递服务不间断。今年顺丰设置了超过2个亿的春节专项激励包，并额外投入近2个亿开展一系系列的暖心关怀活动，总额超4亿元，以感谢春节期间在岗坚守员工的辛勤付出。对于部分长期深度合作的月结客户，顺丰方面将提供资源调节费优惠或减免，钻石及以上顺丰会员则免收资源调节费。
今年双11可以用凄凉来形容，一方面大家已经厌倦了抢券拼单的套路，另一方面互联网新人红利基本走到尽头，叠加疫情因素，结果可想知。各大电商平台也心照不宣的没有公布双11详细战报数据，不过11月的快递量却侧面显现了今年双11的惨淡。你觉得今年快递量能突破去年创下的1085亿件最高纪录吗？
国家邮政局数据显示，12月1日-12日，全网揽收量约为43.03亿件，同比上升5.6%。12月12日当天，全国邮政、快递企业共揽收邮件4.53亿件，与2021年“双12”基本持平。中通、圆通、申通、韵达、极兔、德邦等则通过成立旺季专项小组、设立帮扶基金、加强人员招聘、调配各方运力等方式，帮助基层网点恢复产能，保障寄递渠道通畅。
菜鸟已在京开通北京药品优先配送专线，优先配送阿里健康绿色包装箱包裹、天猫超市黄胶带包裹以及包含医药、口罩等防护、生活物资的包裹。截至15日夜间，菜鸟已经向北京增调4批快递员，16日还将有6批来自浙沪、苏皖、华南、西部、华中和东北区域的快递员乘机抵达。12月16日，从菜鸟驿站北京区负责人了解到，为了确保用户能及时收到货物，在保持正常营业的同时，即日起，在京菜鸟驿站将增加3小时的夜间派送时长，以确保居民能及时收到药品和民生物品。
邮递贵重物品一定记得保价，不然丢失了获得的赔偿杯水车薪，远远达不到快递的实际价值。陈女士是贵阳市南明区逸天城一家鞋店的销售员。中国邮政表示，鞋子运送到织金然后就丢失了，织金那边已经认责了，自己并未推卸责任，双方只是对赔偿金额存在分歧，目前正在逐级上报，希望陈女士多些耐心。
国家邮政局公布数据称，元旦假期，全国邮政快递业共揽投快递包裹超21.3亿件。揽收快递包裹10.6亿件，同比去年元旦假期增长15.2%;投递快递包裹10.7亿件，同比去年元旦假期增长11.5%，在安全平稳运行的同时实现了恢复性增长。
今天下午，京东从全国调集的首批1000余名快递小哥已陆续抵达北京，定向增援北京市内的快递配送等工作。这1000余名快递小哥来自上海、广东、陕西、湖南、福建、四川、云南、黑龙江、海南等全国16个省市，通过自愿报名方式，在24小时内集合并陆续抵达北京。京东物流从全国调集千余名快递小哥，旨在进一步统筹全国全网资源，全力保障北京平稳渡过业务高峰。
现在大家网购，除了京东顺丰，快递员一般是不送上门的，快递基本都是放在快递站点，也有少部分会放在快递柜。1月3日，广东深圳，网传一快递站老板将客户的包裹全部拆开，偷走了值钱的东西。还有网友表示，出了这个事后，突然觉得丰巢等快递柜还是靠谱一点的。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。