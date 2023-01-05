快手电商专项治理“KN95、N95”等非医用防护口罩、“止咳贴”类商品的宣传推广行为

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:日前，快手电商发布专项治理公告称，平台决定针对商户/带货达人在“止咳贴”类商品、“KN95、N95、xx95级”等非医用防护口罩类商品的宣传推广行为以及相关商品开展专项治理。
关于“KN95、N95”等非医用防护口罩类商品的专项治理如下:
经平台核查发现部分商家存在将N95口罩、KN95口罩、95级口罩等和医用口罩进行混淆宣传的情形，例如:
1、将未获得美国NIOSH认证的口罩宣称为N95口罩，将KN95口罩宣称为医用防护口罩;
2、在直播间/短视频中以虚构产品防护效果、夸大商品功能功效作为噱头进行引流，违规售卖非准入商品、推广劣质商品等。
上述行为严重侵害了消费者权益，给平台生态带来了恶劣的影响。为了规范行业经营氛围，维护合规经营商家权益，净化经营环境，此类问题商品一经发现，平台将根据【商品质量问题】实施细则（商户）、【商品质量问题】实施细则(营销)、【发布虚假宣传信息】实施细则(商户)、【发布虚假宣传信息】实施细则(营销)等规定，对商户/带货达人进行处置，严格规范电商售卖行为，请各位商户/达人及时自查，避免违规。
关于“止咳贴”及相关虚假宣传功效类商品的专项治理如下:
专项治理商品包括以下类别:
1、商品名称和TM标中包含“止咳贴”、“健脾贴”、“金银花连清贴”、“苗药”、“藏药”、“蒙药”等词汇或其同义变体的化妆品/消毒品/日用品类商品;
2、宣传“止咳”、“治疗”、“治愈”等医疗功效的非药用、非医疗器械类商品、宣传“痰多可用”、“脾胃不好就贴”等通过症状暗示可对症治疗的非药用、非医疗器械类商品。
上述商品在名称、外观和推广中有混淆药品及医疗器械类商品、蹭药品名称、医疗器械类商品名称、蹭医疗功效的情形，涉及普通商品宣传医疗和保健功效，是平台限售的高风险商品，也是重点管理对象。 平台将根据《快手小店限售商品管理规则》【发布虚假宣传信息】实施细则（商户）、【发布虚假宣传信息】实施细则(营销)等规定，对商户/带货达人进行处置，严格规范电商售卖行为，请各位商户/达人及时自查，避免违规。
备注:医疗器械类商品，具有医疗器械注册证的合规类商品，不在本次专项治理范围内。
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