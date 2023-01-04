一加 11 正式发布：搭载骁龙 8 Gen 2 售价 3999 元起

站长之家(ChinaZ.com) 1月4日消息:一加今天正式发布了全新一加 11 手机。作为一加新一代的旗舰手机，一加 11 搭载第二代骁龙 8 移动平台，配备了LPDDR5X和UFS4.0，全系12GB起步，起售价格为3999元。

图片来自oneplus

据官方介绍，一加 11 采用全新黑洞灵感美学设计，摄像头模组暗藏「K 型光影」「时间刻度」「星河之镜」「流动天阶」等细节设计，提供「无尽黑」「一瞬青」两款配色。该机全球首发「游戏云计算专网」技术、「内存基因重组」技术、仿生振感马达等功能。

一加 11 搭载高通全新旗舰处理器第二代骁龙 8 移动平台，配备 LPDDR5X 内存，带来 33% 速率提升和 20% 能效提升，同时采用 UFS4.0 闪存，读取速度比 UFS3.1 快 100%。一加11重新设计散热路径，官方称散热效率比石墨烯提升 92%，是迄今散热效率最高的一加手机。

一加联合三星重新绘制 LTPO 运行机制，独家定制屏幕 IC。一加 11 也是首款支持杜比视界的一加手机，采用 6.7 英寸 2.75D 柔性屏，2K 分辨率 120Hz，支持 HDR10+ 画质及独家自研的超频响应技术；一加 11 搭载哈苏自然色彩优化和 13 通道多光谱传感器，配备 5000W 像素 IMX890（支持 OIS）、3200W 像素 IMX709（支持两倍超感光人像，进光量提升 416%）、4800W 像素 IMX581（支持超广角微距），支持 RAW 域无损计算。

一加 11 配备 5000mAh 电池，支持长寿版 100W 超级闪充，首发久充保护和老化电池充电加速模式，搭配双环式对磁扬声器，出厂搭载 ColorOS 13。

售价方面，12+256GB 版本 3999 元，16+256GB 版本 4399 元16+512GB 版本 4899 元，今日 16:00 开启预售，1 月 9 日 10:00 正式开售。

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