支付宝App迎来新升级！首页消息盒子进一步打通公私域

站长之家(ChinaZ.com) 1月4日 消息:1月4日，据支付宝开放平台发布，支付宝App首页消息盒子正式完成升级。通过消息盒子，用户可分类查看支付消息、服务消息，小程序商家则可将消息推送至App首页，还能自定义配置优惠权益等。作为支付宝生态内连接用户和商家最重要的工具之一，消息盒子的升级将更方便用户查看使用，也更利于商家私域运营提效。

具体而言，消息盒子从原来的一栏升级为支付消息与服务消息分两栏呈现，优先展示服务消息，支付消息不再折叠;同时，支付消息的发布主体变更为商户，点击可直接进入商家小程序;支付奖励也从支付宝积分换成商家可自主运营的优惠权益。

如果用户想查看支付记录，可直接点进支付消息;想查询订单状态、商家服务提醒等，在服务消息中即可快速找到。而对支付宝上的经营者来说，消息盒子升级也给了商家更多自主运营空间，让公私域联动更顺畅，有助于拉动商家小程序复访和转化。

据悉，支付宝此前曾宣布全面开放小程序消息配置，消息已经成为商家在支付宝持续运营客群关系的重要能力，也是打通支付宝公私域的核心枢纽。目前，除消息盒子外，支付宝扫一扫、搜索、我的小程序、支付成功页、卡包等公私域联动入口均已开放。

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